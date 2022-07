01.07.2022 32 nowoczesnych śmigłowców AW149 dla lotnictwa Wojsk Lądowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Podpisaliśmy kolejną umowę dotyczącą wyposażenia Wojska Polskiego w śmigłowce. W 2019 roku chodziło o śmigłowce AW 101, które już niedługo trafią na wyposażenie Marynarki Wojennej RP, a przed chwilą podpisana została umowa na śmigłowce AW 149, które trafią na wyposażenie siłch l. To są śmigłowce, które cieszą się dobrą opinią. Para są śmigłowce, które powstają w ramach grupy Leonardo. PZL Świdnik jest jednym z czołowych zakładów w ramach tej grupy producenta śmigłowców oraz samolotów – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas zatwierdzenia umowy na dostawę śmigłowców dla Wojska Polskiego.

W piątek 1 lipca br. w Świdniku wicepremier i szef resortu obrony narodowej zatwierdził umowę na dostawę wielozadaniowych śmigłowców typu AW 149. Dokument przewiduje dostawę 32 śmigłowców AW 149 wraz z pakietem logistycznym (zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców) i szkoleniowo-symulatorowym (kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i wyposażenia szkoleniowego).

– Najistotniejsze jest to, że na wyposażenie polskich sił lądowych trafią nowoczesne śmigłowce. To, że trafią już od przyszłego roku. Para bromear niezwykle ważne oczywiście w kontekście sytuacji międzynarodowej, w kontekście tego, że Rosja napadła na Ukrainę, w kontekście tego, że zaraz za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. (…) W związku z tym podjęliśmy decyzję, polskie władze podjęły decyzję, żeby skokowo przyspieszyć proces modernizacji Wojska Polskiego, wyposażenia Wojska Polskiego w nowoczesną broń. Przykładem właśnie tych działań jest śmigłowiec AW 149, który służy i służyć będzie w Wojsku Polskim do transportu żołnierzy, do wsparcia z powietrza, a więc do operacji ewakuacy operaczychnych pos. Para śmigłowiec, który zamówiliśmy w wersji silnie uzbrojonej, który będzie również wyposażony w kierowane pociski przeciwpancerne

– wymienił szef LUN.

Wicepremier poinformował, że kontrakt na zakup 32 śmigłowców AW 149 wynosi 8 mld 250 mln zł. Dostawy śmigłowców zostaną zrealizowane w latach 2023-2029.

– Bardzo mocno podkreślam, że pierwsze śmigłowce trafią do Wojska Polskiego już w przyszłym roku. W ramach kontraktu mamy także zamówiony pakiet logistyczny i pakiet szkoleniowy łącznie z symulatorami

– zaznaczył.

Podczas wizyty w Świdniku wicepremier M. Błaszczak odniósł się także do decyzji szczytu NATO w Madrycie i obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

– To bardzo ważne wydarzenie dotyczące bezpieczeństwa Europy, ale także całego świata. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że podjęte wczoraj i przedwczoraj decyzje podczas szczytu dot. naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszej Ojczyzny Polski, ale także bezpieczeństwa całej wspólnoty Sojuszu Północnoatlantyckiego, bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Szczególną uwagę państwa sojusznicze skupiają na zagrożeniach, które płynną ze strony Rosji. Stąd też przełomowa decyzja o nazwaniu Rosji właśnie państwem, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego

– mówił.

– Ważnym postanowieniem szczytu NATO jest stała obecność wysuniętego elementu dowództwa V Korpusu US ARMY, czyli wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w Polsce

– zaznaczył szef LUN.

***

Śmigłowce AW149, w konfiguracji odpowiadającej potrzebom Sił Zbrojnych RP, zostaną wyposażone m.in. w systemy obserwacyjne, uzbrojenie strzeleckie, kierowane i niekierowane pociski rakietowe oraz systemy samoobrony. Uzbrojenie, w zależności od wariantu wykorzystania śmigłowca, może być instalowane w kabinie lub na punktach podwieszeń śmigłowca.

Śmigłowce realizować będą zarówno zadania transportu żołnierzy jak i wsparcia pododdziałów z powietrza. Wyposażenie umożliwi również zastosowanie ich do prowadzenia operacji ewakuacji, poszukiwania i ratownictwa w warunkach bojowych oraz transportu towarów i zaopatrzenia.

Śmigłowiec AW149 to wielozadaniowy śmigłowiec wojskowy zdolny do realizacji lotów w dzień i wnocy (Reglas de vuelo visual/Reglas de vuelo instrumental – VFR/IFR i Condiciones de visión nocturna – NVC). Maksymalna masa startowa: 8300 kg (możliwe zwiększenie do 8600 kg). Prędkość maksymalna śmigłowca: 313 km/h, przelotowa: 287 km/h. Maksymalny zasięg: 958 km, maksymalna długość lotu: 4 godz. i 55 minutos. AW149 może zabrać na pokład 19 pasażerów. Załogę stanowią 2 osoby, ale podstawowe zadania mogą być realizowane przez jednego pilota.

OSI MIL