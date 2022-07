01.07.2022 1 lipca ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau złożył wizytę w Finlandii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

1 lipca ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau złożył wizytę w Finlandii

Podczas wizyty w Helsinkach szef polskiej dyplomacji spotkał się z Prezydentem Republiki Finlandii Saulim Niinistö, ministrem spraw zagranicznych Pekką Haavisto i minister ds. europejskich i aktywów państwowych Tytti Tuppurainen. Głównymi tematami rozmów były dalszy rozwój współpracy bilateralnej, bezpieczeństwo, sytuacja we wschodnim sąsiedztwie UE, przewodnictwo Polski w OBWE i polityka regionalna.

Ministro Zbigniew Rau podkreślił znaczenie współpracy z Finlandią zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach organizacji regionalnych i międzynarodowych. Ocenił, że relacje polsko-fińskie pozostają bardzo dobre. Zapewnił, że łączą nas interesy w obszarze bezpieczeństwa i podobne postrzeganie sytuacji we wschodnim sąsiedztwie UE. Dialog bilateralny jest szczery i otwarty, a relacje gospodarcze, w tym współpraca handlowa, rozwijają się harmonijnie.

Odnosząc się do rezultatów zakończonego niedawno szczytu OTAN, ministro Rau pogratulował Finlandii zaproszenia do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. „Jestem przekonany, że akcesja Finlandii przyczyni się do wzmocnienia Sojuszu. Wierzę, że otworzy także przed naszymi krajami nowe możliwości współpracy i stworzy szansę na dalsze zacieśnienie i zdynamizowanie relacji polsko-fińskich” – zaakcentował.

Omówiono kwestie bezpieczeństwa w regionie, w szczególności konsekwencje rosyjskiego ataku na Ukrainę, w tym sprawy humanitarne, a także możliwości dalszego wspierania tego kraju w walce z agresorem. Ministro Rau podkreślił, że Rosja – odpowiedzialna za demontaż dotychczas istniejącej architektury bezpieczeństwa w Europie i wywołanie największego kryzysu od czasu II wojny światowej – powinna być izolowana w społecznośnaci midowęej. Niezbędne jest również przyjęcie kolejnego pakietu sankcji. Zaapelował ponadto o solidarność z Ukrainą i udzielenie jej niezbędnego wsparcia politycznego, wojskowego, ekonomicznego i humanitarnego.

Szef polskiej dyplomacji podniósł również temat aktualnej sytuacji w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przypomniał o zaangażowaniu Polski, jako kraju sprawującego przewodnictwo w organizacji, na rzecz zapewnienia stałej obecności OBWE na Ukrainie. Nawiązując do przyszłego przewodnictwa Finlandii w OBWE w 2025 r., zapewnił o gotowości Polski do wsparcia fińskich przygotowań do objęcia tej funkcji i o chęci dzielenia się polskim doświadczeniem w tym zakresie.

