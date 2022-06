30.06.2022 Zmiany con podatku CIT con konsultacjach publicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zmiany w podatku CIT w konsultacjach publicznych30.06.2022

28 czerwca br. Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt zmian w CIT

Na zgłaszanie uwag broma 14 dni.

Proyecto przewiduje m.in. następujące rozwiązania:

modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym

uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”

zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC)

zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek mechanizmu stos & refundia

zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej

uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi

zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH)

zmianę przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek

zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych

doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych

zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej

doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny: https://legislacja.gov.pl/projekt/12361255

