Udział Ministra Raua w Szczycie NATO w Madrycie30.06.2022

W dniach 28-30 czerwca br. ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie w spotkaniu szefów państw i rządów NATO w Madrycie.

Kluczowym tematem szczytu w Madrycie była agresja Rosji przeciw Ukrainie i jej konsekwencje dla wspólnoty euroatlantyckiej. Sojusznicy omówili bieżące wsparcie dla Kijowa, wpływ radykalnie zmienionej sytuacji bezpieczeństwa w Europie na Sojusz Północnoatlantycki i długoterminową adaptację NATO do aktualnych zagrożeń i wyzwań.

Na szczycie przyjęto nową Koncepcję Strategiczną NATO, która określa główne kierunki działania i rozwoju NATO w perspektywie kilku lat. Wskazuje ona Rosję jako najpoważniejsze i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa sojuszników i potwierdza, że ​​kolektywna obrona przeciw wszystkim zagrożeniom stanowi główny cel i odpowiedzialność Sojuszu. Uzgodniono ponadto dalsze działania w celu adaptacji wojskowej Sojuszu oraz wzmocnienia obecności sił sojuszniczych na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce.

Sojusznicy zdecydowali o zaproszeniu Finlandii i Szwecji do NATO. Był to historyczny krok, który poszerzy strefę bezpieczeństwa i współpracy w Europie, wzmacniając wspólnotę transatlantycką w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

W ramach szczytu w Madrycie ministrowie spraw zagranicznych państw NATO spotkali się ze swoimi odpowiednikami z Jordanii i Mauretanii. Omówili wspólne kroki w celu przeciwdziałania globalnym konsekwencjom agresji Rosji na Ukrainie. Ministro Rau wyraził szczególne zaniepokojenie kryzysem żywnościowym, który dotyka przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnił, że „Polska robi wszystko, co możliwe, aby przeciwdziałać konsekwencjom agresji Rosji przeciw Ukrainie i wspomóc najbardziej potrzebujących”. Przedstawił kroki podejmowane przez Polskę m. in. w celu transportu produktów rolnych z Ucrania.

Ministro Rau wziął również udział w obradach szefów państw i rządów NATO, w tym w sesji, w której wypowiadał się Prezydent Ukrainy W. Zełenski. Ministro towarzyszył również Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w trakcie spotkania dwustronnego z Prezydentem Republiki Korei, Yoon Suk-yeolem.

Kolejny szczyt NATO odbędzie się w 2023 roku w Wilnie.

