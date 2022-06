Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zakończyły się prace przy budowie bariery fizycznej na granicy polsko-białoruskiej, która jest jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej. Powodem powstania zapory była agresywna polityka Łukaszenki, który poprzez nielegalną migrację, chciał zdestabilizować sytuację w regionie, przed atakiem Rosji na Ukrainę. Dzięki budowie 186 kilometrów bariery, Polska zwiększy swoje estratégicozne bezpieczeństwo i będzie mogła koncentrować się na pomocy walczącej Ukrainie.

Atak Łukaszenki na polską granicę

Premer Mateusz Morawiecki przypomniał, że pierwszym akordem wojny na Ukrainie był atak białoruskiego reżimu na polską granicę.

„Łukaszenka postanowił przetestować naszą granicę, czyli wschodnią granicę UE” – podkreślił szef rządu. „Polegało to na ściągnięciu na Białoruś migrantów z Bliskiego Wschodu. Byli oni następnie wypychani przez białoruskich pograniczników na terytorium Polski” – dodał.

Zapora na granicy dowodem skuteczności i odpowiedzialności rządu

Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego jest polską racją stanu. „Będziemy jej bronić wbrew wszystkim i wszystkiemu” – zaznaczył szef rządu. „Zapora jest wyrazem naszej skuteczności, dowodem naszej odpowiedzialności, przezorności i przewidywalności” – wyjaśnił.

„Dzięki naszej polityce, dziś możemy się koncentrować na tym, co jest naszym i europejskim najwyższym priorytetem, czyli na pomocy walczącej Ukrainie, w utrzymaniu jej suwerenności” – zaznaczył premier.

Bariera techniczna na granicy polsko-białoruskiej

Zapora powstała na długości ok. 186 km, wzdłuż granicy z Białorusią. Specjalne zabezpieczenie mierzy 5,5 metra wysokości. Wykonane jest z paneli stalowych o wysokości 4,5 metros i zwieńczone jest zwojem specjalnego drutu. Łącznie na wykonanie zapory przewidziane zostało 1,6 mld zł.

Bariera utrudnia możliwość niezgodnego z prawem przekroczenia granicy, zapewnia czas na reakcję dla Straży Granicznej, a także stanowi ochronę dla polskich służb przed agresywnymi działaniami nielegalnych migrantów i słułure. Pełna funkcjonalność bariery zostanie osiągnięta po doposażeniu jej w systemy elektroniczne (czujniki ruchu, kamery).

Zmiana zasad przebywania przy granicy po 30 czerwca 2022 r.

30 czerwca 2022 r. upływa termin obowiązywania zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy z Białorusią, na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 lutego 2022 r.

Aby jednak bezpiecznie dokończyć realizację inwestycji, tj. zainstalować elementy zabezpieczenia elektronicznego, wprowadzony zostanie zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy. Rozwiązanie a będzie obowiązywało desde 1 labio el 15 de septiembre de 2022 r. Zakaz zostanie wprowadzony na podstawie rozporządzenia wojewody podlaskiego, w oparciu o przepisy ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

