Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Już jutro wchodzą w życie Niskie Podatki – nowe rozwiązania, które obniżają podatki oraz upraszczają i stabilizują system podatkowy.

Najważniejsze zmiany od 1 lipca a 12 proc. PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej, preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci, 1,5% dla OPP oraz możliwość limitowanego odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców.

Utrzymujemy ponadto wysoką kwotę wolną od podatku – 30.000 zł i pierwszy prog podatkowy na wyższym poziomie 000 zł.

Likwidujemy rozwiązania które się nie sprawdziły: tzw. ulgę dla klasy średniej i mechanizm „rolowania” zaliczek na PIT.

Zmiany, które wchodzą w życie 1 lipca br. uwzględniają głosy obywateli, przedsiębiorców, zgłaszane postulaty społeczne oraz uwagi ekspertów w trakcie konsultacji. Wspólnie wypracowaliśmy nowe przepisy. Zapewnią one większą przewidywalność rozliczeń i zmniejszą należne podatki.

Korzyści na lata

W znowelizowanej ustawie podatkowej pozostają wszystkie korzystne zmiany ze stycznia 2022 r. w tym min.: wyższa kwota wolna (30 tys. zł) i 32-proc. podatek dopiero od nadwyżki ponad 120 tys. zł rocznie. Oprócz tego pojawiają się rozwiązania, które już w skali roku 2022 pozwolą zauważyć obniżenie obciążeń podatkowych:

obniżamy stawkę PIT z 17 proc. hacer 12 procesos. dla wszystkich podatników na skali (pracowników, zleceniobiorców, emerytów, przedsiębiorców),

przedsiębiorcom, którzy nie mogą korzystać z obniżonej stawki PIT umożliwiamy limitowane odliczenie składki zdrowotnej,

dajemy możliwość powrotu na skalę przedsiębiorcom, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt,

likwidujemy tzw. ulge dla klasy średniej i mechanizm „rolowania zaliczek”,

desde 2023 r. uelastyczniamy zasady stosowania kwoty wolnej, która będzie dzielona nawet pomiędzy 3 płatników i stosowana również przy umowach zlecenia,

wprowadzamy preferenciajne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci,

wprowadzamy nowe preferencia prorodzinne,

zwiększamy wpływy dla OPP do 1,5 proc.,

zabezpieczamy dochody samorządów.

2 etapy reformy Niskie Podatki

Reforma podatków została rozłożona na 2 etapy:

od lipca 2022 roku: w związku z obniżką stawki PIT do 12% likwidowana jest tzw. ulga dla klasy średniej oraz uchylany jest przepis utrzymujący miesięczne zaliczki na podatek PIT na poziomie z 2021 roku (tzw. „rolowanie” zaliczek);

od stycznia 2023 roku: zostaje wprowadzona możliwość odliczania kwoty wolnej u maksymalnie 3 płatników oraz możliwość stosowania kwoty wolnej od podatku przez wszystkich płatników (np. w umowach zlecenia).

Decyzja o rozłożeniu reformy na dwa etapy to efekt dialogu z księgowymi i dostawcami oprogramowania kadrowo-płacowego podczas procesu konsultacji społecznych, którzy potrzebują więcej czasu na praktyczne zaimplementowanie tych zmian. Przesunięcie ich o pół roku umożliwi im wdrożenie odpowiednich narzędzi.

Zaliczki od lipca

Efekt zmian dla poszczególnych podatników zależy od wielu czynników, w tym m.in. od wysokości wynagrodzenia. Zmiany wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego, a to oznacza, że ​​będą one korzystne lub neutralne dla podatników.

Wielu podatników na zmianach zyska już w lipcu. Niektórzy zapłacą jednak wyższe zaliczki na PIT od lipca. Wzrost wysokości zaliczki oznacza spadek miesięcznego wynagrodzenia na rękę. Nie oznacza a jednak straty w rozliczeniu rocznym. W nowelizacji ustawy „Niskie Podatki” w rozliczeniu rocznym większość podatników zyskuje zarówno w stosunku do 2021 r., jak i w odniesieniu do zasad wprowadzonych w styczniu 2022 r.

Wyższe zaliczki na PIT będą dotyczyć:

Podatników, którzy nie złożyli PIT-2 przy zarobkach do 12 800 zł/msc. bruto

Podatników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy złożyli PIT-2 przy zarobkach od 10 300 do 12 800 zł/msc. brutto – que przypadku zaliczki wzrosną maksymalnie o 60 zł.

Mundurowych przy zarobkach od ok. 8 900 do 12 800 zł/msc. bruto

Emerytów (kwota wolna stosowana przez ZUS z mocy ustawy) z emeryturą od ok. 9 400 do 12 800 zł/msc. bruto.

Zleceniobiorców (którzy nie mają jeszcze w 2022 r. możliwości złożenia PIT-2) przy zarobkach do 12 800 zł/msc. bruto.

Podatników, którzy osiągają dochody z więcej niż jednego źródła (tzw. zbieg umów) – w tym przypadku zaliczka wzrośnie w tym źródle dochodu, w którym podatnik nie ma złożonego PIT -2.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tu: https://www.gov.pl/web/finanse/niskie-podatki-kto-zaplaci-od-lipca-wyzsze-zaliczki-i-dlaczego.

Podatnicy, dla których tzw. ulga dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalna zostaną za 2022 rok rozliczeni z ulgą dla klasy średniej (taka sytuacja może dotyczyć 1 na 1000 podatników).

Koniec z „rolowaniem” zaliczek

Wzrost zaliczek na podatek u niektórych podatników to efekt likwidacji mechanizmu „rolowania” zaliczek wprowadzonego w styczniu 2022 r. Powodował on, że – u osób, które nie zyskiwały na reformie – zaliczki były pobierane w wysokości nie wyższej niż w 2021 r. W rezultacie zaliczki na PIT były niższe niż powinny. Gdyby a rozwiązanie nie zostało uchylone, a wprawdzie zaliczki byłyby niskie, ale przy rocznym rozliczeniu podatku trzeba por było dopłacać spore kwoty.

WZROST ZALICZEK DLA CZęści OSÓB Będzie Miał Charakter Przejściowy, Gdyż Zyskają one W Dalszej części Roku Wyniku Podwyższenia Prugu PodatkoweGo (Z 85 528 Z. Gdyby nie zmiany to osoby te płaciłyby znacznie wyższe zaliczki (i to nawet dwukrotnie lub trzykrotnie) po przekroczeniu progu (85 528 zł).

Jednocześnie – wskutek „rolowania” zaliczek – takie osoby miałyby duże niedopłaty podatku w rozliczeniu rocznym za 2022 r.

Nowe zasady stosowania kwoty wolnej desde 2023

Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzamy możliwość stosowania kwoty wolnej w zaliczkach nawet u trzech płatników i przy umowach zlecenia. Po zmianach wieloetatowcy będą mogli korzystać z kwoty wolnej w zaliczkach nawet u 3 płatników. Możliwość ta będzie dotyczyła również osób na umowach zlecenia. Dzięki temu zleceniobiorcy, którzy złożą PIT-2 nie będą niepotrzebnie nadpłacać podatku w zaliczkach i odzyskiwać go dopiero przy rozliczeniu rocznym, kiedy to zwracane są nadpłaty. Tym samym desde 2023 min. u zleceniobiorców kwota miesięcznych zaliczek będzie dostosowana do ich rocznego podatku, co skutkować będzie wyższym wynagrodzeniem na rękę już w trakcie roku.

OSI MIL