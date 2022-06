27.06.2022 Varsovia Ministro Michał Dworczyk: Wystawa rosyjskich wraków jest dowodem na to, że Rosjan można pokonać

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Michał Dworczyk: Wystawa rosyjskich wraków jest dowodem na to, że Rosjan można pokonać27.06.2022

Szef Kancelarii Premiera wraz z wiceminister Obrony Ukrainy Hanną Maliar otworzył w Warszawie wystawę zniszczonego przez Ukrainę rosyjskiego sprzętu wojskowego. Ministro Michał Dworczyk podkreślił bohaterstwo i determinację ukraińskich żołnierzy i cywilów w obronie swojego państwa, a także Polski i całej Europy.

Wystawa „Za wolność naszą i waszą”

Wystawa, zaprezentowana na placu Zamkowym w Warszawie, składa się z wraków rosyjskiego sprzętu wojskowego zniszczonego w czasie wojny na Ukrainie.

„Plac Zamkowy jest uosobieniem bohaterstwa polskich obrońców z czasów Powstania Warszawskiego oraz świadkiem tragicznych wydarzeń, kiedy okupanci niszczyli miasto” – zaznaczył szef KPRM. „Dzisiaj z podobną sytuacją mamy do czynienia na Ukrainie. Rosyjscy barbarzyńcy bezwzględnie mordują obrońców, ale także cywilów oraz niszczą ukraińskie wsie i miasta” – dodał.

Wystawa „Za wolność naszą i waszą” jest również planowana w kolejnych miejscach w Polsce i w Europie Zachodniej w celu uświadamiania o okrucieństwie wojny i sytuacji na Ukrainie.

Ukraina walczy także za Polskę i Europę

Ministro Michał Dworczyk wyraził uznanie dla odwagi i determinacji ukraińskich żołnierzy oraz cywilów i ochotników. „Ukraińska armia broniąc swojego kraju, broni również Polski i Europy” – ministro powiedział. „Warto to przypominać tym wszystkim, którzy poddają w wątpliwość sens pomocy militarnej, jakiej Polska, czy inne kraje udzielają Ukrainie” – wyjaśnił.

Szef KPRM podkreślił również, że pokazane na wystawie wraki obalają mit o rosyjskiej armii. „Odwaga, determinacja i profesjonalizm – to elementy które pozwolą Ukraińcom pokonać rosyjskiego agresora” – zaznaczył Michał Dworczyk.

Pomoc militarna dla Ucrania

Wartość pomocy militarnej przekazanej przez Polskę dla ukraińskiej armii przekroczyła 1,8 mld euro. Polska plasuje się na drugim miejscu na świecie i pierwszym w Europie, jeśli chodzi o wartość pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Przekazywanie przez Polskę pomocy militarnej Ukrainie jest de facto inwestowaniem w bezpieczeństwo naszego kraju.

