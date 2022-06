27.06.2022 Nowa Łuka Od roku Wojsko Polskie pilnuje bezpieczeństwa na granicy polsko – białoruskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bardzo dziękuję Pani Marszałek za dzisiejszą wizytę tu, na granicy polsko-białoruskiej, za podkreślenie wkładu, jaki Wojsko Polskie wnosi w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Służba na granicy to jest realne zapewnienie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami, którzy służą na wschodniej granicy Polski.

27 czerwca w miejscowości Nowa Łuka (woj. podlaskie), Elżbieta Witek, marszałek Sejmu RP oraz Mariusz Błaszczak – wicepremier, minister obrony narodowej spotkali się z żołnierzami pełniącymi służbę na granicy polsko-białoruskiej.

Chciałbym podkreślić, że już w ubiegłym roku rozpoczęliśmy przygotowania do tego, żeby zapewnić szczelność i bezpieczeństwo na polsko-białoruskiej granicy. Sprawa tych zagrożeń była wielokrotnie analizowana podczas posiedzeń komitetu ds. bezpieczeństwa i spraw obronnych, któremu przewodniczył pan premier Jarosław Kaczyński. Także już na początku lipca ubiegłego roku rozpoczęliśmy przygotowania związane najpierw z położeniem koncentriny, czyli tych zabezpieczeń, typowych wojskowych zabezpieczeń, które spowalniały forsowanie granicy, które przyczyniły się do tego, że te wszystkie ataki na granicę nie były skuteczne

– mówił w trakcie wizyty wicepremier.

Ze względu na utrzymującą się wysoką presję migracyjną na odcinku polsko-białoruskiej granicy państwowej, żołnierze Wojska Polskiego od wielu miesięcy wspierają Straż Graniczną i patrolują granicę państwową. Żołnierze ochraniają także trwającą budowę stałej zapory.

Nie tylko żołnierze z 16 Dywizji, ale i z wszystkich jednostek Wojska Polskiego służą, służyli na granicy polsko-białoruskiej i również bardzo mocno podkreślam interoperacyjność, współpracę z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Można powiedzieć, że całe polskie siły zbrojne uczestniczyły bądź uczestniczą we wspieraniu polskiej Straży Granicznej tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo na granicy

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak

Sytuacja na granicy w dalszym ciągu jest niestabilna, migranci przeprowadzają ataki i prowokacje przy wsparciu służb białoruskich, dlatego żołnierze 24 godziny na dobę, bez względu na panujące warunki, nie dopuszczają do nielegalnego przekroczenia granicy przez migrantów.

Służba na granicy państwa, to trudna służba ze względu na te wszystkie zjawiska, o których powiedziała bardzo celnie Pani Marszałek. (…) Polscy żołnierze byli atakowani również przez polityków opozycji, przez różnych ludzi, którzy domagali się od państwa polskiego, żeby otwarta została granica z Białorusią, czyli wpisywali się w plan, który został narysowany na Kremlu. Nie ulega żadnej wątpliwości, że konsekwencja tych działań miała być taka, najpierw atak na Polskę, atak hybrydowy ze strony białoruskiej i kryzys w naszym kraju, a potem atak na Ukrainę, tak, żeby uniemożliwić pomoc Ukrainie świadczoną z Polski

– mówił wicepremier.

Wicepremier, zwracając się do żołnierzy, podkreślił jak ważna i potrzebna jest służba tu na granicy.

Robimy wszystko, żeby wzmocnić polskie siły zbrojne również liczebnie (…). Wojsko musi być oczywiście świetnie wyszkolone i takie jest Wojsko Polskie, ale musi być również liczne, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie. Zmienia się także wyposażenie Wojska Polskiego. Odchodzimy od wyposażenia postsowieckiego. Na wyposażenie Wojska Polskiego trafia nowoczesny sprzęt – jeszcze w tym roku zestawy PATRIOT, drony BAYRAKTAR, drony uderzeniowe, które tak bardzo sprawdziły się na Ukrainie, których używają wciąż Ukraińcy odpierając inwazję rosyjską. Na wyposażenie trafiają także produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego. Kilka dni temu podpisana została umowa w sprawie kupna rakiet krótkiego zasięgu PIORUN, a więc też produktów polskiego przemysłu zbrojeniowego, które świetnie sprawdziły się broniąc Ukrainy przed inwazją rosyjską. Jeszcze raz dziękuję wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, dziękuję za codzienną służbę!

– zakończył swoją wypowiedź wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

GALERIA–>> Spotkanie z wojskiem na granicy

OSI MIL