26.06.2022 Marynarka Wojenna RP otrzyma kolejne niszczyciele min typu Kormoran II

Miałem sposobność podpisać dziś umowę w sprawie wyposażenia Marynarki Wojennej w trzy kolejne niszczyciele min. Oprócz jednego okrętu, który jest już w służbie, niebawem kolejne trafią do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Za kilka tygodni ORP Albatros trafi właśnie do tej jednostki, a jesienią tego roku ORP Mewa. Natomiast trzy kolejne okręty wyprodukowane przez polską stocznię trafią do Marynarki Wojennej już jako okręty produkowane seryjnie. Para ważne, żeby Marynarka Wojenna dysponowała najnowocześniejszym sprzętem. Sprzętem, który daje gwarancję tego, że świetnie wyszkoleni marynarze mogą strzec polskiego wybrzeża – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas zatwierdzenia umowy na dostarczenie trzech kolejnych niszczycieli min d typu Marynarmoran II typu Marynarmoran II typu Marynarmoran II typu

W niedzielę 26 czerwca br. w Porcie Wojennym w Świnoujściu, wicepremier i szef resortu obrony narodowej wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Marynarki Wojennej. Podczas obchodów święta morskiego rodzaju Sił Zbrojnych RP wicepremier podpisał umowę na dostarczenie trzech kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II.

Przedmiotem podpisanej umowy jest pozyskanie trzech kolejnych nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 (typ Kormoran II) wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Razem z prototypowym okrętem serii ORP Kormoran oraz seryjnymi jednostkami ORP Mewa i ORP Albatros będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Okręty zostaną dostarczone w latach 2026-2027 i wejdą w skład 12. Dywizjonu Trałowców (8 Flotylla Obrony Wybrzeża).

Zadaniem władz Rzeczypospolitej jest tworzenie warunków do tego, żeby Wojsko Polskie, w tym Marynarka Wojenna mogła się rozwijać. Para bromear zadanie podstawowe – bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Żeby tak się działo, wprowadziliśmy ustawę o obronie Ojczyzny, która stanowi fundament, na którym budujemy bezpieczeństwo. Fundament, jeżeli chodzi o budżet, o możliwości rozwoju liczebnego, jak również wyposażania Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt

– podkreślił wicepremier.

Podczas uroczystego apelu, który odbył się w Świnoujściu z okazji święta Marynarki Wojennej wicepremier M. Błaszczak wręczył żołnierzom Marynarki Wojennej wyróżnienia i odznaczenia resortowe. Szef MON podziękował im za służbą pełnioną zarówno w kraju, jak również w ramach NATO.

To ważny dzień, dlatego, że dziś przede wszystkim dziękujemy marynarzom za ich codzienną służbę. Ta służba polega przede wszystkim na strzeżeniu bezpieczeństwa polskiego wybrzeża, ale także to służba w ramach misji, przeprowadzanych przez Sojusz Północnoatlantycki. Jesteście świetne wyszkoleni, jesteście zawsze gotowi do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności ćwicząc z marynarzami państw NATO. To ważne również w przededniu szczytu Sojuszu Madrycie, którzy odbędzie się już w przyszłym tygodniu

– powiedział szef MON.

Wicepremier odniósł się również do prowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej kampanii “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, której celem jest pozyskanie kandydatów do służby w Wojsku Polskim.

Bardzo cieszę się, że kampania pod hasłem “Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” bardzo rozwija się tu, na Pomorzu Zachodnim. Usłyszałem meldunek mówiący, że wielu chętnych zgłasza się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To bardzo dobry sygnał. Potrzebujemy więcej żołnierzy Wojska Polskiego

– zaznaczył szef LUN.

Okręty typu KORMORAN II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobie przecinyminomi platformami. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

