26.06.2022 Dążenie do wolności i niepodległości tkwi w sercach Polaków

Dążenie do wolności i niepodległości tkwi w sercach Polaków26.06.2022

1050 lat temu Polska, która dopiero powstawała obroniła się przed agresorem, przed najeźdźcą, który chciał podporządkować sobie ziemie zamieszkałe przez polskie plemiona. To jest ważna data w naszej historii. To pierwsza odnotowana data zwycięstwa oręża polskiego. Tym bardziej należy się pamięć tym, którzy wtedy odnieśli zwycięstwo. Z tymi ludźmi łączy nas pragnienie wolności, że chcemy być suwerenni, że chcemy, aby nasza Ojczyzna była niepodległa, że przeciwstawiamy się agresji – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas uroczystych obchodów 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią.

26 czerwca Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej wraz z przedstawicielami rządu RP wziął udział w uroczystych obchodach 1050. rocznicy Bitwy pod Cedynią.

24 czerwca 972 roku pod Cedynią wojska dowodzone przez księcia Polan Mieszka I i jego brata Czcibora pokonały siły margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbecka. Wojska Mieszka I zadały olbrzymie straty przeciwnikom, demonstrując siłę młodego państwa polskiego. Zwycięską bitwę pod Cedynią upamiętnia Góra Czcibora, na której znajduje się 15-metrowy pomnik orła, odsłonięty w czasie obchodów 1000. rocznicy wiktorii Mieszka nad Hodonem.

Wicepremier przywołując historię bitwy pod Cedynią nawiązał do współczesności i zagrożeń dla dzisiejszego światowego bezpieczeństwa.

Dziś też mamy do czynienia z agresją. Na naszych oczach, mamy próbę odtwarzania imperium zła, które zostało pokonane przez wolny świat, a władcy Kremla próbują to imperium odbudować. Nie wiedzą, że my się nie poddamy i nie pozwolimy na podporządkowanie naszej Ojczyzny. Dążenie do wolności, suwerenności, niepodległości tkwi w naszych sercach i umysłach, stanowi o naszej tożsamości narodowej, o polskiej tożsamości. Przez tysiące lat próbowano podporządkować Polskę. (…) Dziś Polska jest wolna. Pamiętamy o tych, którzy ponieśli największą cenę za naszą wolność. Dziś oni stanowią przykład dla nas

– mówił w trakcie uroczystości wicepremier M. Błaszczak.

Szef resortu obrony zaznaczył, że dzisiejsi żołnierze Wojska Polskiego, którzy biorą przykład ze swoich przodków są gotowi bronić wolności Ojczyzny.

Wojsko Polskie musi być liczne i dobrze uzbrojone, żeby nie powtórzyły się tragiczne i złe zdarzenia dla naszej Ojczyzny. Ta siła Wojska Polskiego, którą konsekwentnie budujemy, w odróżnieniu tego co działo się do 2015 roku, kiedy rozwiązywano jednostki Wojska Polskiego, ta siła służy odstraszaniu, temu, żeby wrogowie nie poważyli się na zaatakowanie Polski. Pamiętamy o wszystkich, którzy oddali życie za wolność Polski. Oni stanowią wzór dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego

– dodał wicepremier.

W trakcie uroczystości wicepremier M. Błaszczak otrzymał od Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Krzyż Wiktorii Cedyńskiej.

Uroczystości w Cedyni zakończył Apel Pamięci z udziałem żołnierzy 12 Dywizji Zmechanizowanej i odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

