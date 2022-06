26.06.2022 cedinia Premier Mateusz Morawiecki: Bitwa pod Cedynią mogła zdecydować o istnieniu państwa polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef rządu uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 1050. rocznicę bitwy pod Cedynią. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego, bitwa ta była wyjątkowa i mogła zadecydować o istnieniu bądź nieistnieniu ówczesnego państwa polskiego. Szef rządu złożył także kwiaty na cmentarzu wojennym żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Siekierkach.

Zwycięstwo Polski pod Cedynią

Jak przypomniał premier Mateusz Morawiecki, Mieszko I wybrał drogę własnej państwowości i jako pierwszy polski władca powiedział całemu światu, że Polska będzie klękać przed krzyżem, a nie przed jakimkolek obcym.

„Każdy akt woli przechodzi jednak chwile próby. Sześć lat później, na polach pod Cedynią, władca niemiecki Hodon, jako pierwszy chciał udowodnić, że Polska jest państwem sezonowym” – zaznaczył szef rządu. „Nie wiemy, co kierowało odwagą wojów Mieszka I, ale jestem przekonany, że im właśnie zawdzięczamy to, że tu jest dzisiaj Polska” – dodał.

Wolność nie jest dana raz na zawsze

Premier Mateusz Morawiecki wspominał też takie wydarzenia jak II wojna światowa i Powstanie Warszawskie. „Woje Mieszka I, powstańcy warszawscy, żołnierze na wszystkich frontach II wojny światowej, żołnierze wyklęci – walczyli o jeden, najbardziej szczytny cel: o wolną i suwerenną ojczyznę” – zazaczef.

W kontekście wojny na Ukrainie, podkreślił, że wolność nie jest dana raz na zawsze. „Polacy stanęli na wysokości zadania i pomagają swoim wschodnim sąsiadom. Jesteśmy wdzięczni Ukraińcom, że ich ofiara krwi chroni dziś nasze bezpieczeństwo i broni pokoju w całej Europie” – zaznaczył premier. „Ale jeśli naszemu wrogowi przyjdzie kiedyś do głowy naruszyć granicę państwa polskiego, to niech wie, że i my odważnie staniemy do obrony naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej” – dodał.

Bitwa pod Cedynią

Najstarsze udokumentowane w naszych dziejach starcie polsko-niemieckie. Zostało stoczone 24 czerwca 972 r. między wojskami księcia Mieszka I, a wojskami margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona.

W 972 r. Piastowie odnieśli druzgocące zwycięstwo. Mieszko I nie tylko opracował oryginalny plan bitwy, ale również odpowiednio wcielił go w życie. Bitwa pod Cedynią to także przykład starcia, stanowiącego dowód efektownej współpracy między braćmi (Mieszkiem a Czciborem), co w historii wojen przydarzało się niezwykle rzadko.

Cmentarz wojenny w Siekierkach

Cmentarz wojenny znajduje się nieopodal wsi Siekierki, na południe od Cedyni. Pod koniec II wojny światowej w rejonie Siekierek miała miejsce przeprawa wojska polskiego przez Odrę. Od 16 do 20 kwietnia 1945 r. żołnierze Pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki forsowali rzekę. W tej operacji nasze wojsko poniosło jednak wielkie straty. Na comentarzu w Siekierkach znajdują się mogiły ok. 2 tys. poległych polskich żołnierzy.

