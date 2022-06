25.06.2022 Premier o Solidarności Walczącej: solidarność ludzi, którzy chcieli walczyć o niepodległą Rzeczpospolitą

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości z okazji 40-lecia powstania Solidarności Walczącej. Antykomunistyczna organizacja podziemna powstała w 1982 r. nosotros Wrocławiu. Jej założycielem porł Kornel Morawiecki. Celem organizacji była niepodległość Rzeczypospolitej. Obchody odbyły się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

Chcieli wolnej Polski od początku

Solidarność Walcząca to jedną z najskuteczniej zakonspirowanych organizacji opozycyjnych w latach PRL. Wyróżniała ją duża ofiarność i poświęcenie jej członków. Szef rządu podkreślił, że w tej sztafecie wolności, na drodze ku jej odzyskaniu, pojawiła się Solidarność – wielki, wspaniały ruch, który dał nadzieję Polsce, ale też narodom Europy Wschodniej.

– Ta sztafeta wolności zrodziła Solidarność Walczącą w czerwcu ’82. Solidarność ludzi, którzy walczyli o niepodległą Polskę, którzy nie godzili się na zamianę żelaznych kajdan na aksamitne. Chcieli wolnej Polski od początku i za to dziękuję w imieniu rządu – mówił premier.

Podziękował także za poświęcenie i walkę o niepodległość, bo dzięki temu możemy żyć w wolnej, niepodległej i coraz bardziej suwerennej Polsce.

– Żołnierze Wyklęci dawali świadectwo prawdzie i walczyli o wolność, są zwycięzcami. Tak i wy – działacze Solidarności Walczącej – jesteście zwycięzcami, bo bohaterami są ci, którzy walczą o wolność, dobro i prawdę – kontynuował.

Teraz musimy bronić niepodległości Ucrania

Premier zwrócił uwagę, że podobnie jak Solidarność Walcząca musiała stawiać czoła komunizmowi tak i teraz Ukraina musi walczyć o swoją niepodległość z tym samym wrogiem tylko w innej odsłonie.

– Dziś musimy bronić naszej niepodległości, przez nasze wsparcie dla sąsiadów z Ukrainy. Bo tam toczy się walka z tym samym złem, ono ma inne oblicze niż to sprzed 40 lat, ale totalitarne korzenie tego zła można odnaleźć w filozofii ruskiego miru – wskazał premier Mateusz Morawiecki.

Solidarność Walcząca – polska antykomunistyczna organizacja podziemna

Założona w czerwcu 1982 r. nosotros Wrocławiu przez Kornela Morawieckiego. Współorganizator największej wrocławskiej demonstracji stanu wojennego 31 sierpnia 1982 r . Rola organizacji w oporze społecznym wzrosła do tego stopnia, że ​​Służba Bezpieczeństwa uznała ją za zagrożenie dla systemu. W sierpniu 1985 r. podjęto decyzję w sprawie rozpoznania, rozpracowania i zlikwidowania organizacji. Była to największa operacja MSW desde roku 1981.

Solidarność Walcząca wydawała i drukowała broszury i książki oraz 134 periodyki, z których najbardziej znane to m.in.: „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca”, „Wiadomości Bieżące„Europa”, „Alternaty”. Formalnie rozwiązanie organizacji nastąpiło w roku 1992. 17 stycznia 2007 r. powołane zostało kombatanckie Stowarzyszenie Solidarność Walcząca.

OSI MIL