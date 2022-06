24.06.2022 Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2022 r. wyniosło:

docodia: 210,0 mld zł, tj. 42,7 %

wydatki: 197,9 mld zł, tj. 37,9 %

nadwyżka: 12,1 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r.

W okresie styczeń – may 2022 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 28,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – mayo de 2021 r. ok 29,5 mld EUR.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku IVA były wyższe o 15,9% r/r (tj. ok. 13,4 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 13,8% r/r (tj. ok. 3,9 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 39,5% r/r (tj. ok. 6,8 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 13,6% r/r (tj. ok. 3,9 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 15,9% r/r (tj. ok.0,3 mld zł ).

W okresie styczeń – may 2022 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 16,8 mld zł i było niższe o ok. 1,5 mld zł (tj. 8,2%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – may 2021 r.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – may 2022 r. wyniosło 197,9 mld zł, tj. 37,9% plano W stosunku do tego samego okresu roku 2021 (172,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 25,8 mld zł, tj. 15,0%.

Wykonanie wydatków wynika głównie z wyższych środków przekazanych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 7,6 mld zł) na finasowanie uzupełniające, co było związane m.in. z niższym stanem środków na rachunku FUS na koniec 2021 r. w stosunku do roku 2020.

W ramach części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazano więcej o 3,0 mld zł, w tym m. en. środki na wpłatę do Funduszu Pomocy oraz do Agencji Rezerw Strategicznych na realizację zadań z zakresu zakupu rezerw Strategicznych.

W części 85 – Budżety wojewodów przekazano więcej o ok. 2,7 mld zł, min. były to środki przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych oraz na wychowanie przedszkolne.

W części 29 – Obrona Narodowa przekazano więcej o 2,4 mld zł, w części 44 – Zabezpieczenie społeczne przekazano więcej o 1,5 mld zł w związku z wpłatą do Funduszu Solidarnościowego na wypśupązenia. W ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 1,7 mld zł, w związku ze wzrostem części oświatowej subwencji ogólnej. Większe wykonanie odnotowano także w ramach obsługi długu Skarbu Państwa (więcej o ok. 0,8 mld zł) oraz środków własnych Unii Europejskiej (więcej o ok. 0,5 mld zł) mi. in. ze względu na wprowadzenie zmian w sposobie finansowania (w szczególności w związku z wprowadzeniem nowej wpłaty opartej o niepoddane recyklingowi odpady z tworzyw sztucznych) oraz ze względu na znaczny wzrost poboruny op.

Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa.

OSI MIL