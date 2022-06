23.06.2022 Wojsko Polskie otrzyma kolejne zestawy Piorun

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Przed chwilą zatwierdziłem umowę w sprawie pozyskania na wyposażenie Wojska Polskiego 3,5 tysiąca pocisków i 600 mechanizmów startowych zestawu przeciwlotniczego Piorun. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed Polską. Wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Polskie władze wyciągają wnioski z wojny. Dlatego wzmacniamy polskie siły zbrojne, dlatego wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. Przykładem takiego nowoczesnego sprzętu jest właśnie zestaw przeciwlotniczy Piorun” – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas zatwierdzenia umowy na dostawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun.

W czwartek 23 czerwca br. w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej zatwierdził umowę zwiększającą liczbę zamówionych dla Wojska Polskiego przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Pierwsze zestawy trafią na wyposażenie żołnierzy jeszcze w tym roku. Dostawy będą kontynuowane w następnych latach.

„To produkt polskiej myśli technicznej, to broń produkowana w naszym kraju. To także broń, która została sprawdzona podczas wojny na Ukrainie. Jeszcze przed wybuchem wojny przekazaliśmy Ukraińcom właśnie te zestawy. Okazało się, że były skuteczne, że są skuteczne, a Ukraińcy przy użyciu tych zestawów skutecznie bronią się przed inwazją rosyjską. Dlatego postanowiliśmy aneksować umowę z 2016 roku i zwiększyć wolumen zamówienia zestawów dla Wojska Polskiego. Trafią one do żołnierzy Wojska Polskiego jeszcze w tym roku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wymaga tego sytuacja międzynarodowa i jest to konsekwencja naszych decyzji, rządu Prawa i Sprawiedliwości uzgodnionych ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych panem prezydentem Andrzejem Dudą”

– podkreślił wicepremier.

Zamówienie kolejnych zestawów w fabryce Mesko wpisuje się w konsekwentne wzmacnianie pozycji polskiego przemysłu zbrojeniowego w procesie modernizacji Wojska Polskiego. Aneksowana umowa podpisana została w grudniu 2016 roku, a termin jej realizacji przypada na 2023 r.

Wicepremier Błaszczak przypomniał, że podstawą dla modernizacji Wojska Polskiego są wydatki na obronność, które są konsekwentnie zwiększane.

„Wydajemy ponad 2% PKB na obronność. W analizach, które dotyczą ubiegłego roku, jesteśmy na trzeciej pozycji w Sojuszu Północnoatlantyckim. To jest ponad 2,3 % PKB wydanego w roku ubiegłym na obronność. W tym roku, będą to jeszcze większe kwoty, a już od przyszłego roku będzie to przynajmniej 3%. Jeżeli dodamy do tego jeszcze fundusze pochodzące z uruchomionego właśnie funduszu wsparcia sił zbrojnych to wydatki będą jeszcze wyższe. To jest inwestycja w bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz jest inwestycja w bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego”

– powiedział.

***Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (ppzr) PIORUN przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych takich jak samoloty, śmigłowce i drony. W Siłach Zbrojnych RP są wykorzystywane w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej na bliskich odległościach i małych wysokościach (VSHORAD).

PIORUN jest zmodernizowaną wersją ppzr GROM, który również znajduje się na uzbrojeniu Wojska Polskiego. W ramach modernizacji zastosowano zmodyfikowany mechanizm startowy, nową głowicę samonaprowadzającą o większej czułości oraz celownik optoelektroniczny montowany na specjalnej szynie. Dzięki temu zwiększone zostały możliwości namierzenia celu, odporność na zakłócenia i zasięg rażenia.

