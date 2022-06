23.06.2022 Premier w Brukseli: aby dać odpór atakowi Rosji, Ukraina potrzebuje nadziei i tę nadzieję dzisiaj jej daliśmy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Podczas trwającego w Brukseli szczytu Rady Europejskiej, liderzy państw podjęli decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. To bardzo ważny krok na drodze tych krajów do Wspólnoty, zwłaszcza w obliczu wojny na terenie Ukrainy. Polska w szczególności aktywnie zabiegała o przyznanie statusu kandydata dla walczącego sąsiada. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, jeszcze 3 miesiące temu wydawało się to niemożliwe. Jednak wysiłki polskiej dyplomacji okazały się skuteczne i przyniosły zamierzony efekt.

– Mamy diez historyczny momento dzisiaj osiągnięty. Polska stoi ramię w ramię przy Ukrainie w tej walce o wolność, suwerenność, bezpieczeństwo, przywrócenie pokoju w Europie, w walce z barbarzyńską, bestialską agresją Rosji – podkreślił szef polskiego rządu.

Ważny krok w drodze do UE

Przyznanie statusu kraju kandydującego to ważne wydarzenie. Dziś Ukraina i Mołdawia wykonały duży krok w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Sytuacja Ucrania jest szczególna – nasz sąsiad cały czas odpiera barbarzyński atak na swoją suwerenność.

– Dzisiaj w naszym bezpośrednim sąsiedztwie mamy do czynienia z barbarzyńską napaścią Rosji. Aby dać jej odpór, Ucrania potrzebuje nadziei. Tę nadzieję dzisiaj jej daliśmy – podkreślił szef polskiego rządu.

Podczas szczytu Rady Europejskiej z liderami państw połączył się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. – Prezydent Zełenski, który się z nami połączył, dziękował nam, dziękował Polsce. Jestem też bardzo wdzięczny Ukrainie, prezydentowi, całemu narodowi, że bronią wolności, bronią suwerenności, że bronią integralności terytorialnej, że pokazują, czym są prawdziwe europejskie wartości – dodał premier Morawiecki.

Polonia – skuteczny sojusznik

Od początku agresji Rosji na Ukrainę, wspieramy naszego wschodniego sąsiada na wiele sposobów. Polki i Polacy otworzyli swoje serca i drzwi przed osobami, które uciekały z ogarniętego wojną kraju. W działania na szczeblu międzynarodowym od samego początku zaangażował się szef polskiego rządu.

– Dzisiaj Ukraina widzi, że może liczyć na Polskę jako na skutecznego sojusznika. Tego, który po trzech miesiącach bardzo trudnych zabiegów dyplomatycznych, dopiął swego. Dopięliśmy tego, że dzisiaj jesteśmy jako cała Europa przy Ukrainie w jej walce o wolność. To się udało – ogłosił premier.

OSI MIL