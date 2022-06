22.06.2022 Uwaga na fałszywe reklamy z wizerunkiem MF

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Uwaga na fałszywe reklamy z wizerunkiem MF22.06.2022

Przestrzegamy przed fałszywymi reklamami, w których cyberprzestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów.

Oszuści zachęcają do wypełnienia ankiety, za co rzekomo można otrzymać pieniądze na swoje konto bankowe.

Resort finansów nie wysyła do podatników tego typu wiadomości.

W rzeczywistości fałszywe ankiety służą oszustom do wyłudzania danych logowania w bankowości elektronicznej.

Apelujemy o ostrożność.

Przykładowa fałszywa wiadomość:

Grafica: Twitter CSIRT KNF

OSI MIL