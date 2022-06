22.06.2022 Premier w Raszynie: rozpoczynamy wielki program budowy wielofunkcyjnych hal łukowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Z rządowym wsparciem w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich powstaną wielofunkcyjne hale łukowe. Dzięki nim, mieszkańcy małych miejscowości zyskają możliwość uprawiania sportu przez cały rok. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 80 millones EUR. Uruchomienie programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji ogłosił premier Mateusz Morawiecki oraz minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Szef rządu podkreślił, że budowa hal to wielka szansa dla wielu młodych ludzi, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie. W całej Polsce powstanie ok. 1000 takich miejsc.

Sport przez cały rok – w małych miejscowościach powstaną hale łukowe

Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji to szansa dla gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich na uzyskanie infrastruktury, która pozwoli na uprawianie sportu przez cały rok. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 80 millones EUR

– Rozpoczynamy wielki program budowy hal łukowych, które będą wielofunkcyjne, postawione w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich. Zwłaszcza tam, gdzie nie ma dzisiaj hal z prawdziwego zdarzenia – poinformował w Raszynie premier Mateusz Morawiecki. Hale sportowe to szansa na zachęcenie dzieci i młodzieży do prowadzenia zdrowszego i aktywnego stylu życia.

1000 hal w calym kraju

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w całym kraju w nadchodzących latach powstanie ok. 1000 hal. – To będą hale do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną czy tenisa – powiedział szef rządu.

– Już w tym roku wybudujemy kilkadziesiąt takich hal. W kolejnym roku chcemy wybudować ich 500 i w następnym roku kolejne 500. To nowe szanse dla milionów Polaków, dla milionów polskich dzieci. Para zdrowy tryb życia, sukcesy sportowe, pasja, radość i emocje – podkreślił premier.

– Często w mniejszych miejscowościach rodzą się wielkie talenty sportowe: Iga Świątek, Robert Lewandowski czy wcześniej Jakub Błaszczykowski. Zależy nam, aby młodzi ludzie zamieszkujący te miejscowości nie byli wykluczeni z codziennej aktywizacji – dodał minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Budowa hal sportowych o lekkiej konstrukcji – główne zasady programu

O dofinansowanie w ramach programu będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego. Nabór wniosków potrwa od 18 lipca do 16 sierpnia 2022 r.

Dofinansowanie w ramach programu może wynieść do 70 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż:

2 mln zł na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry mínimo 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji,

1 mln zł na zadaszenie o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry mínimo 20 m x 40 m.

