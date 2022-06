21.06.2022 Polska wzmacnia bezpieczeństwo na wschodniej flance OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Żołnierze Wojska Polskiego wypełniają ważną rolę tu na Łotwie. Udowadniają swoją codzienną służbą, że Polska traktuje poważnie swoje zobowiązania sojusznicze, że w ramach NATO stanowimy jedność. Tu na łotewskiej ziemi są żołnierze repezentujący 14 państw, a więc jest to swoisty przykład współpracy i solidarności państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w imię zbiorowego bezpieczeństwa, wolności i pokoju. Bo przecież chcemy żyć w pokoju. Dlatego odstraszamy agresora” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego służącymi na Łotwie.

We wtorek 21 czerwca br. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz szef MON spotkali się w bazie Adazi na Łotwie z żołnierzami służącymi w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej.

Polska swoją obecnością na Łotwie potwierdza sojuszniczą solidarność i determinację w budowaniu wspólnego potencjału obrony i odstraszania.

„Spotykamy się z żołnierzami, którzy służą tu na Łotwie, ale służą za wolność również naszej Ojczyny – Polski. Dlatego, że obecność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance jest niezwykle ważna w kontekście wojny, jaka toczy się na Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę. Kreml postanowił pogwałcić wszelkie zasady prawa międzynarodowego. Postanowił odtworzyć imperium zła. Dziś odżywa na Kremlu ta wola opresji, wola ataku i podporządkowania sobie innych narodów wbrew ich woli. Stanowczo się temu sprzeciwiamy i zrobimy wszystko, żeby imperium zła nie odżyło. Dlatego wspieramy Ukrainę”

– mówił minister.

Minister Błaszczak wręczył również odznaczenia żołnierzom PKW Łotwa oraz spotkał się ze swoim łotewskim odpowiednikiem, Artisem Pabriksem. Przedmiotem rozmów szefów resortów obrony była sytuacja bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainie, zbliżający się szczyt NATO w Madrycie oraz współpraca wojskowa Polski i Łotwy.

Szef MON podkreślił, że Wojsko Polskie jest konsekwentnie wzmacniane na podstawie wniosków płynących z wojny na Ukrainie.

„Naszym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, stąd też wzmacniamy Wojsko Polskie. Wzmacniamy je liczebnie i wyposażamy w nowoczesny sprzęt. Już w tym roku na wyposażenie wojska trafią pierwsze baterie systemu PATRIOT, pierwsze jednostki sytemu przeciwlotniczego NAREW. Również drony Bayraktar, które sprawdziły się podczas wojny na Ukrainie. W przyszłym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafi artyleria rakietowa, wyrzutnie HIMARS. Stawiamy także na rozwój artylerii produkowanej w naszym kraju. Wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie. Przygotowujemy nasze siły zbrojne do tego, żeby odstraszały agresora”

– powiedział.

Minister podziękował wszystkim żołnierzom kontyngentu za dotychczasową służbę.

Zwracając się do polskich żołnierzy, powiedział: „Dziękuję wam za waszą codzienną służbę i życzę wszystkiego dobrego. Chcę, żebyśmy mogli w Polsce spotkać się i wspólnie wzmacniać polskie siły zbrojne w imię wolności i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny”.

“Każdy, kto zobaczył Irpień, Borodiankę, Buczę, Mariupol i inne miejsca na Ukrainie wie doskonale, po co dzisiaj na wschodniej flance NATO są wojska sojusznicze, i dlaczego nasi żołnierze pełnią służbę także i w innych krajach, pełniąc służbę dla bezpieczeństwa innych państw, narodów i Sojuszu jako całości. (…) Każdy, kto zostanie na naszej ziemi dostrzeżony jako napastnik, jako ten kto, kto na nią wkroczył i który ją atakuje i który chce ją zająć, zostanie natychmiast wyparty lub zniszczony. Dlatego się to właśnie nie opłaca – tak ma być”

– zaznaczył podczas wizyty w bazie Adazi Andrzej Duda, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

Podczas wizyty na Łotwie, Polska delegacja zapaliła znicz i złożyła kwiaty przed pomnikiem „Vienotiba Speks”, który upamiętnia żołnierzy poległych w czasie służby.

***Polska, jako jedyne państwo-gospodarz natowskiej wzmocnionej wysuniętej obecności, ma również status państwa kontrybuującego do sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności (enhanced Forward Presence – eFP). Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie (pododdział pancerny ) to część rozlokowanej na mocy decyzji szczytu NATO w Warszawie wielonarodowej batalionowej grupy bojowej Sojuszu pod kanadyjskim dowództwem.

Obecna, IX zmiana PKW Łotwa liczy ok. 200 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem.

Cała grupa bojowa NATO liczy ponad 1000 żołnierzy, a oprócz Kanadyjczyków i Polaków w jej skład wchodzą żołnierze z Włoch, Albanii, Słowenii i Hiszpanii.>>> GALERIA – Spotkanie szefa MON z żołnierzami PKW Łotwa

OSI MIL