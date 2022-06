21.06.2022 Niskie podatki – dowiedz się więcej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapraszają na cykl stacjonarnych spotkań informacyjnych, które odbędą się we wszystkich województwach.

Trwają również webinary online organizowane we współpracy z PFR Portal.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Tematem spotkań informacyjnych są zmiany w systemie podatkowym wprowadzone ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Spotkania stacjonarne są otwarte dla wszystkich zainteresowanych i nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja uczestników. Pracownicy KAS i eksperci ZUS omówią kwestie związane m.in. z obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 proc., likwidacją tzw. ulgi dla klasy średniej czy możliwością odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez niektórych przedsiębiorców. W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań ekspertom.

Terminy i miejsca spotkań

22.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowieul.Grunwaldzka 15, Sala Kolumnowa

23.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcachal. IX Wieków Kielc 3, sala nr 13, budynek A

23.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Izba Administracji Skarbowej w Krakowieul. Wadowicka 10, VII piętro, sala de conferencias

24.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Dios 9.00, Lubuski Urząd Wojewódzki con Gorzowie Wielkopolskimul. Jagiellończyka 8, sala 101;

Dios 17:00, Izba Administracji Skarbowej con Zielonej Górzeul. batorego 18

24.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuPlac Powstańców Warszawy 1

27.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Opolski Urząd Wojewódzki w Opoluul. piastowska 14

27.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinieul. Roosevelta 1,2 sala 111, pietro

27.06.2022 r., diosz. 10:00 i dios. 14:00

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstokuul. Mickiewicza 3

27.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Dios 9.00, Śląski Urząd Wojewódzki con Katovicachul. Jagiellońska 25,

Dios 17:00, Izba Administracji Skarbowej en Katowicachul. Paderewskiego 32B

28.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańskuul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Kaczynskiego

28.06.2022 r., diosz. 9:30 en dios. 17:00

Izba Administracji Skarbowej w Łodzial. Kościuszki 83

29.06.2022 r., godz. 9:00 en dios. 17:00

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczyul. Jagiellońska 3

29.06.2022 r., godz. 9:00 en dios. 16:00

Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynieal. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 160

29.06.2022 r., godz. 9:30 en dios. 17:00

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniual. Niepodległości 16/18

29.06.2022 r., godz. 10.00 i goz. 15.00

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawiePlac Bankowy 3/5

30.06.2022 r., diosz. 9:00 en dios. 17:00

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinieul. Spokoina 4

Webinario en línea

Przypominamy, że od 13 czerwca br. odbywają się spotkania online – Niskie podatki, realizowane we współpracy z PFR Portal. Udział w tych spotkaniach możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie pfrportal.pl.

Dostępny armograma na MF KAS.

Więcej informacji o założeniach zmian podatkowych na stronie podatki.gov.pl.

