20.06.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Chciałbym, żeby wszystkie polskie firmy miały zdolność do ekspansji na rynki zagraniczne

W tym roku po raz siódmy obchodzony będzie Dzień Przedsiębiorcy. A święto wszystkich firm w Polsce. W rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) solo 2,6 millones de aktywnych przedsiębiorstw. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystej gali, podczas której uhonorowani zostali przedsiębiorcy, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji polskiej gospodarki, poprzez m.in. zwiększenie produktywności i innowacyjności, rozwój kapitału ludzkiego czy zapewnienie przyjaznego środowiska dla biznesu i społeczeństwa.

Polskie firmy potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach

„Jestem przekonany, że polscy przedsiębiorcy poradzą sobie w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej przyszło nam dzisiaj kształtować okoliczności gospodarcze” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas Gali Przedsię2rcy.

Jak zaznaczył szef polskiego rządu, następne 30 lat powinny być latami ekspansji polskiego kapitału. „Chciałbym bardzo, żeby nie tylko wielkie polskie firmy, ale także te mniejsze i średnie miały zdolność do ekspansji na rynki zagraniczne” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dzień Przedsiębiorcy 2022

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm w 2016 r. w uznaniu znaczenia działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Dzień ten przyczynia się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości.

Polscy przedsiębiorcy w obliczu m.in. pandemii COVID-19 wykazali się pracowitością, zaradnością i kreatywnością. Pandemia to także nowe wyzwania, którym muszą sprostać nasze firmy. Wymusiła ona zmianę modeli biznesowych, nową architekturę łańcuchów wartości i powrót ośrodków rozwoju nowoczesnych przemysłów do Europy.

Polonica Progressio – nagroda ministra rozwoju i technologii

Nagrody dla przedsiębiorców zostały wręczone w siedmiu kategoriach – Inwestor Zagraniczny, Eksporter, Innowator, Firma rodzinna, Społecznik, Lider zrównoważonego rozwoju oraz Nagroda specjalna.

Uhonorowani zostali przedsiębiorcy, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji polskiej gospodarki poprzez m.in. zwiększenie produktywności i innowacyjności, rozwój kapitału ludzkiego czy zapewnienie przyjaznego środowiska dla biznesu i społeczeństwa.

Wpływ pandemii na przedsiębiorców

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na gospodarkach całego świata. Odwróciła diametralnie dotychczasowe reguły rządzące w gospodarce, utrudniając lub uniemożliwiając funkcjonowanie przedsiębiorstw z wielu branż.

Polski rząd podjął natychmiastowe działania, których celem była ochrona interesu przedsiębiorców działających w Polsce i miejsc pracy.

Efektem działań rządu był katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach i rozporządzeniach składających się na pakiet tzw. Tarczy antykryzysowej, który skutecznie zniwelował negatywne następstwa pandemii.

Działania pomocowe dla przedsiębiorców miały na celu ochronę polskiej gospodarki przed kryzysem. Dzięki rządowemu wsparciu ochroniliśmy ponad 8 mln miejsc pracy i utrzymaliśmy płynność finansową firm. Do gospodarki trafiło w różnych formach ponad 240 mld zł.

Pomoc państwa dla przedsiębiorców

Pakiet antykryzysowy to kompleksowe rozwiązania, które wprowadziły szereg ułatwień dla MŚP. Chodzi m.in. o rozwiązania zmniejszające koszty prowadzenia firmy (np. ulgi podatkowe) czy środki na utrzymanie płynności (np. dotacje na kapitał obrotowy).

Istotnym uzupełnieniem tej pomocy były subwencje dla przedsiębiorców z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 i 2.0:

z tarczy finansowej PFR 1.0 dla MŚP skorzystało ponad 348 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 3,2 millones pracowników. Hacer trafiło prawie firme 61 mld zł;

z tarczy finansowej PFR 2.0 skorzystało ponad 47 tys. przedsiębiorców, którzy zatrudniają ponad 357 tys. pracowników. Hacer firme trafiło 7,1 mld zł.

Uruchomiona była również pomoc branżowa (dla branż objętych ograniczeniami sanitarnymi). Skupiała się ona na 4 głównych instrumentach, uruchamianych systematycznie:

wielokrotnego zwolnienia ze składek ZUS na każdego pracownika,

świadczeń postojowych (2080 zł albo 1300 zł – karta podatkowa),

dopłat do wynagrodzeń w wysokości 2 tys. zł na każdego pracownika,

dotacji hacer 5 tys. EUR

W pakiecie antykryzysowym zostały przyjęte rozwiązania, które były potrzebne do utrzymania potencjału polskiej gospodarki i przeciwdziałania gospodarczym konsekwencjom epidemii.

