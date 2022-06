20.06.2022 Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu20.06.2022

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie, relacje UE z Egiptem oraz z regionem Rogu Afryki były głównymi tematami dzisiejszego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych.

Szefowie dyplomacji państw członkowskich UE spotkali się ponadto z ministrem spraw zagranicznych Egiptu. Polskę na posiedzeniu reprezentował ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Podczas diskusji nt. agresji Rosji wobec Ministro de Ucrania Rau zaapelował o utrzymanie determinacji UE we wspieraniu Ukrainy, w tym w szczególności o zwiększenie i przyśpieszenie dostaw uzbrojenia, zwłaszcza zachodniej produkcji. Ministro wezwał do rozpoczęcia prac nad siódmym pakietem sankcji, wzmacniającym restrykcje w sektorach: finansowym, energetycznym, transportowym, IT oraz usług. W odniesieniu do eksportu ukraińskich produktów rolnych minister Rau poinformował, że w rezultacie podjętych przez Polskę środków ułatwiających transport przez teren naszego kraju odnotowujemy czterokrotny wzrost eksportu ukraińskich ukraińskich. Zachęcił pozostałe państwa członkowskie oraz KE do intensyfikacji działań w tym obszarze. Wskazał także na konieczność bardziej efektywnego zwalczania dezinformacji rosyjskiej, przede wszystkim w kontaktach z państwami globalnego Południa, i jasnego wskazywania na odpowiedzialność Rosji za prowokowanie kryzysu żygoweścio.

Szef polskiej dyplomacji wyraził nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, w czerwcu 2022 r., liderzy przyznają Ukrainie, podobnie jak i Mołdawii, status państwa kandydującego do UE, a Gruzja będzie w stanie szybko wypełnić warunki do jego uzyskania – zgodnie z rekomendacjami zawartymi w opinión Komisji Europejskiej z 17 czerwca 2022 r.

W dyskusji z szefem dyplomacji Egiptu, Samehem Shoukrym, szef polskiej dyplomacji wskazał na wyłączną odpowiedzialność Kremla za blokowanie eksportu ukraińskich zbóż, co przekłada się m.in. na trudną sytuację żywnościową Egiptu.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Foto: Norbert Kachniarz / MSZ

Zdjęcia (3)

OSI MIL