19.06.2022 Premier na Górnym Śląsku: węzeł Katowice-Giszowiec jest jednym z kluczowych węzłów dla Katowic i całej aglomeracji

Premier na Górnym Śląsku: węzeł Katowice-Giszowiec jest jednym z kluczowych węzłów dla Katowic i całej aglomeracji19.06.2022

Rozbudowa węzła drogowego Katowice–Giszowiec to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w Katowicach od lat. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu drogi, którą od 20 czerwca będą mogli poruszać się kierowcy. Rozbudowa pozwoliła na oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. W praktyce oznacza to znaczną poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszańców. Podczas wizyty w Katowicach, szef rządu uczcił także setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Premier wziął udział w uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Lepsze warunki jazdy dla kierowców z Katowic i okolic

Rozbudowa węzła drogowego Katowice–Giszowiec na DK81 i DK86 to jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w Katowicach od lat.– Prace, które zostały przeprowadzone kosztem około 300 mln zł były pracami, które pomogńca okolic mies. Dlatego, że rozładują ten ruch. Ruch lokalny łączył się tutaj z ruchem tranzytowym – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w uroczystym otwarciu drogi, którą od 20 czerwca będą mogli poruszać się kierowcy.Każdego dnia przez DK86 na wysokości dzielnicy Giszowiec przejeżdża okołtys 58,5. pojazdów. Łączna długość rozbudowanych i przebudowanych odcinków DK81 i DK86 to ponad 3,5 km.– Wierzę, że Katowice będą jeszcze mocniejszym magnesem gospodarczym i centrum gospodarczo-komunikacyjnym dla całego Śląska, a właściwie dla całej południowej Polski – tak, jak to się dzisiaj tutaj już dzieje. Rozwiązania infrastrukturalne takie jak to, są do tego niezbędne – dodał premier.

100. rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski

W 2022 r. przypada setna rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. – Dzisiaj obchodzimy uroczystości na Śląsku, w Katowicach stulecia oficjalnego przyłączenia Śląska do Rzeczypospolitej. Bardzo wiele się zmieniło przez te 100 lat, ale nie zmieniło się znaczenie Śląska dla Polski, dla polskiej gospodarki – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.20 czerwca 1922 r., po trzech powstaniach oraz plebiscypolskie wojkroczy cie. Następnie 16 lipca został podpisany akt, który przypieczętował włączenie ziem śląskich do Polski. Było a bardzo ważne wydarzenie. Kończyło ono proces, w którym nasz kraj kształtował swoje granice po odzyskaniu niepodległości. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach.Trwają obchody tej ważnej rocznicy. Polacy mogą brać udział w koncertach, oglądać wystawy i filmy związane z przyłączeniem części Górnego Śląska do Polski. Oprócz tego, decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, 20 czerwca na stałe będzie obchodzony w Polsce jako Narodowy Dzień Powstań Śląskich.Informacje na temat obchodów rocznicy dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

