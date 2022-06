18.06.2022 Premier w województwie małopolskim: tworzymy Polskę równych szans

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd wie, jak ważny jest rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego właśnie tam kieruje kolejne wsparcie finansowe. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu nowo wyremontowanego mostu na rzece Dunajec w Ostrowie. Na drugi i ostatni etap inwestycji rząd przekazał przeszło 19 mln zł. Szef polskiego rządu, podczas wizyty w województwie małopolskim, spotkał się także z Kolegium Rektorskim Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozmowy dotyczył planowanej inwestycji dofinansowanej prawie w 100% z budżetu państwa.

Polska lokalna jest tą, o którą powinniśmy szczególnie dbać

Pandemia COVID-19 oraz agresja Rosji na Ukrainę wywołały kryzys, z którym mierzy się cały świat. W tym trudnym czasie rząd wspiera samorządy w całej Polsce. Dodatkowe fundusze pozwalają na realizację inwestycji, które są motorem napędowym naszej gospodarki i punktem zwrotnym w drodze do zrównoważonego rozwoju.- Czy mosty, drogi powinny być tylko te, które łączą wielkie miasta. Czy właśnie Polska pomiędzy tymi wielkimi miastami, pomiędzy autostradami ekspresowymi jest tą Polska, o którą szczególnie powinniśmy dbać? – mówił premier Mateusz Morawiecki.Wyraził przekonanie, że ogromna większość Polaków dostrzega starania rządu w remontach, modernizacji i budowie dróg, które wcześniej niedoinwestowane.- Polska musi być Polską równych szans, a żeby wyrównać szanse, musi być zaangażowanie ze strony państwa – podsumował.

Most w Ostrowie – o inwestycji

Remont został zrealizowany przy dużym wsparciu finansowym ze strony rządu – na pierwszy etap prac przekazano 4 mln zł z rezerwy budżetowej państwa, na drugi przeszło 19 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem programu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. To ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, który przyczyni się do poprawy poziomu życia obywateli.Most w Ostrowie został zbudowany w 1971 r. Stan techniczny coraz bardziej obciążonego mostu w Ostrowie – mimo przeprowadzanych systematycznie prac remontowych – był coraz gorszy. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników zdecydowano się na kompleksowy remont.

Budowa Centrum dydaktyczno-konferencyjnego obejmującego wielostanowiskową strzelnicę

Kolejna inwestycja dofinansowana przez rząd powstanie w Krakowie. Obiekt planowo będzie spełniać wymogi olimpijskie i będzie mógł zostać wykorzystany podczas III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023, dla których rozpoczyna się obecnie przygotowywanie infrastruktury. Budowa strzelnicy wraz z zapleczem wpisuje się w zakres trwających w Ministerstwie Obrony Narodowej prac nad zmianą koncepcji i podejścia do zadań obronnych, które w ogólnym zarysie przenosi ciężar na powszechny rozwój umiejętności wojskowych, szczególnie u młodzieży. Dotychczas realizowany program „Strzelnica w powiecie” zapewnił już 48 obiektów na ponad 300 istniejących powiatów.Uniwersytet Pedagogiczny zawnioskował o dofinansowanie tej inwestycji. Wnioskowana kwota stanowi prawie 100% jej kosztów.

