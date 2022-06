17.06.2022 UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce od 2024 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

UE zgadza się na obowiązkową e-fakturę w Polsce desde 2024 r.17.06.2022

17 czerwcabr. Rada Unii Europejskiej zgodziła się, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 1 stycznia 2024 r.

Krajowy System e-Faktur (e-faktura) to kolejny etap wdrażania innowacyjnych e-usług administracji, które ułatwiają rozliczenia między firmami i zapewniają im bezpieczeństwo rozliczeń.

Takie działania są kluczowe dla jeszcze szybszej i efektywniejszej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT.

Już de 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z KSeF na zasadach dobrowolnych.

Jak jest obecnie – prostsze zasady wystawiania i otrzymywania faktur

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej.

KSeF oznacza zmianę procesu wystawiania oraz odbierania faktur. Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

e-faktura = wiele korzyści dla przedsiębiorców

Zmniejszenie kosztów – faktury są przechowywane i archiwizowane w KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców.

Usprawnienie obrotu gospodarczego – wprowadzenie jednego standardu faktury: zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe = cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników.

Zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń – wystawiona faktura będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowy.

Brak duplikatu faktur – nie ma możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury.

Wgląd w ścieżkę obiegu faktury – pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w KSeF.

Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów lub usług.

To tylko niektóre korzyści z e-faktur.

Więcej informacji na temat KSeF, w tym dostęp do środowiska testowego i produkcyjnego, bezpłatne narzędzia oraz pytania i odpowiedzi znajdziesz na podatki.gov.pl/ksef.

