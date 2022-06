17.06.2022 Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau zakończył wizytę w Macedonii Północnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau zakończył wizytę w Macedonii Północnej17.06.2022

17 czerwca minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zakończył swoją oficjalną wizytę w Macedonii Północnej w charakterze urzędującego Przewodniczącego OBWE.

W Ochrydzie minister Rau uczestniczył w drugiej edycji konferencji Prespa Forum Dialogue, organizowanej przez rząd Macedonii Północnej. Konferencja ma na celu inspirowanie i promowanie dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy. Szef polskiej dyplomacji wziął udział w panelu otwierającym, poświęconym kwestii agresji Rosji na Ukrainę.

– W obecnym trudnym kontekście bezpieczeństwa ważniejsze niż kiedykolwiek jest dalsze zacieśnianie relacji UE-Bałkany Zachodnie i wspólna praca nad wyzwaniami spowodowanymi rosyjską agresją – czy to w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego, zwiększania odporności na dezinformację i hybrydowego zagrożenia lub radzenie sobie z ekonomicznymi skutkami inwazji rosyjskiej . Dotyczy to w szczególności tych krajów, które zajęły wyraźne stanowisko w sprawie wspierania ładu międzynarodowego opartego na zasadach, dostosowując się do sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji i narażając się tym samym na dodatkowe zagrożenia zewnętrzne – powiedział minister Rau.

Urzędujący Przewodniczący OBWE odbył także spotkania z prezydentem Macedonii Północnej Stewo Pendarowskim, premierem Dimitarem Kowaczewskim i ministrem spraw zagranicznych Bujarem Osmanim. Rozmowy dotyczyły procesu negocjacji akcesyjnych Macedonii Północnej z Unią Europejską i współpracy w kontekście przejęcia przez Skopie przewodnictwa w OBWE po Polsce, w 2023 r.

Ministro Rau rozmawiał również z zastępczynią Sekretarza Generalnego ONZ Rosemary DiCarlo oraz ze Stałym Przedstawicielem Stanów Zjednoczonych przy OBWE Michaelem R. Carpenterem. Przeprowadził także rozmowy z Sekretarz Generalną OBWE Helgą Schmid oraz prezydent Kosowa Vjosą Osmani.

