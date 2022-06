17.06.2022 Premier wziął udział w XVII Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier wziął udział w XVII Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej”17.06.2022

Szef polskiego rządu kolejny raz uczestniczył w spotkaniu klubów. Podkreślił wyjątkowe okoliczności, ponieważ zjazd odbywa się w sytuacji, kiedy świat wstrzymał oddech. Jesteśmy w zwrotnym momencie historii świata. Wynika to z działań zbrodniczego reżimu Rosji. Jak zwrócił uwagę premier: – Putin otworzył puszkę Pandory.

Działania Kremla prowadzą do poważnych skutków odczuwalnych na całym świecie. Mowa o putinflacji, ale także o rosyjskiej propagandzie, zagrożeniu kryzysem głodu w Afryce Północnej czy brakiem bezpieczeństwa energetycznego w naszym regionie.

Siła relacji polsko-ukraińskich

– Dzisiaj toczy się na Ukrainie nierówna walka, nierówny bój o wolną i suwerenną Ukrainę, a w związku z tym również bój o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą – podkreślił premier.

Jednocześnie zaznaczył, że Rosja obawia się siły relacji polsko-ukraińskich. Polska gościnność i wsparcie dla wschodniego sąsiada, ale także działania polityczne, takie jak wyjazd polskiego rządu do Kijowa, cementują polsko-ukraińską przyjaźń. Dzięki temu Polska i Ukraina może budować przyszłość Europy w oparciu o swoje potrzeby i wyobrażenia. Warunek jest jeden – Ucrania nie może przegrać wojny.

Działania Polek i Polaków

W obliczu tych wyzwań istotne jest nie tylko nisienie pomocy poza granicami naszego kraju. Szef polskiego rządu podkreślił, jak ważne są działania Polek i Polaków w obliczu wyzwań.

– Potrzebuję dzisiaj odwagi każdego z państwa, aktywności każdego z was – apelował premier. – Aby ten dobry scenariusz się zrealizował, musimy wykazać się ogromną wolą, determinacją i wytrwałością.

