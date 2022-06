16.06.2022 Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau zakończył wizytę w Albanii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau zakończył wizytę w Albanii16.06.2022

16 czerwca minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zakończył oficjalną wizytę w Albanii, w ramach pełnienia obowiązków Przewodniczącego OBWE.

W Tiranie szef polskiej dyplomacji przeprowadził rozmowy z ustępującym prezydentem Ilirem Metą, prezydentem-elektem Bajramem Begajem, wicepremierem Arbenem Ahmetajem oraz głównym negocjatorem Albanii z Unią Europejską Zefem Mazi. Spotkał się również z przedstawicielami misji OBWE w Albanii.

Urzędujący przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potwierdził wsparcie Organizacji dla pakietu reform sukcesywnie wdrażanych w Albanii, między innymi w zakresie sądownictwa, praworządności i zwalcjiczania korupcjiczania.

– Z radością potwierdzam gotowość OBWE do dalszej pomocy w ważnych obszarach reform. Albania radzi sobie bardzo dobrze w ich wdrażaniu. Ponadto z zadowoleniem przyjmuję silne wsparcie rządu albańskiego dla regionalnego projektu OBWE w sprawie zmian klimatycznych i bezpieczeństwa w Europie Południowo-Wschodniej – powiedział minister Rau.

Ministro Rau złożył gospodarzom gratulacje z okazji 30. rocznicy członkostwa w Organizacji i 25-lecia działalności misji OBWE w Albanii. W rozmowach podnosił również temat przybliżenia tego kraju do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską.

Albania była drugim, po Czarnogórze, krajem wizytowanym przez ministra spraw zagranicznych podczas pobytu na Bałkanach Zachodnich. Na zakończenie wizyty Ministro Rau udaje się do Macedonii Północnej.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Foto: S.Indra/B. Peterman/MSZ

Zdjęcia (6)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL