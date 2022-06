15.06.2022 Państwa OTAN o wsparciu dla Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Dziś w Brukseli rozmawialiśmy o formach wsparcia dla Ukrainy i podsumowaliśmy dotychczasowe działania. Chodzi nam o to, żeby koordynować te działania. Chodzi nam o to, żeby wsparcie trafiało w odpowiedzi na oczekiwania ukraińskie. Żeby te działania miały głęboki sens, żeby nie były przypadkowe. Zależy nam na tym, żeby wspierać Ukrainę. Z naszego punktu widzenia niepodległa Ukraina oznacza niepodległą Polskę” – powiedział Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

15 i 16 czerwca br. szef MON uczestniczy w spotkaniu ministrów obrony państw NATO, które odbywa się w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. Tematem rozmów są skutki i wpływ agresji Rosji na Ukrainę na bezpieczeństwo euroatlantyckie.

Ministro Błaszczak rozpoczął dwudniową wizytę od udziału w posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Wsparcia Obrony Ukrainy (ang. Grupo de contacto de defensa de Ucrania). Grupa Robocza to inicjatywa z udziałem przedstawicieli ponad 40 państw pod przewodnictwem USA, której celem jest koordynacja pomocy dla Ukrainy.

„Grupa ta została powołana przez Stany Zjednoczone, to inicjatywa Lloyda Austina, Sekretarza Stanu USA. Jej zadaniem broma wspieranie Ucrania. Na tym posiedzeniu był obecny minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow. (…) Mamy wszyscy świadomość tego, że jeśli Rosja podbije Ukrainę, to nie zatrzyma się, tylko pójdzie dalej. Celem Kremla broma odbudowanie imperium rosyjskiego. Przy czym mamy do czynienia z działaniami, które mają charakter zbrodni wojennych popełnianych przez Rosję na terytorium Ukrainy. Nie możemy dopuścić do tego, żeby ta wojna rozlała się dalej. Wspieramy Ukrainę, żeby mogła odeprzeć ataki i inwazję rosyjską”

– powiedział na konferencji prasowej szef MON.

Szef MON podkreślił, że konieczne jest zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, a opinia publiczna musi mieć świadomość tego, jak ważne jest to wsparcie dla bezpieczeństwa całej Europy.

„Rozmawialiśmy również w sprawie wypełniania luk, jakie powstają niewątpliwe wśród państw, które są donatorami uzbrojenia dla Ukrainy. Polska należy do państw, które mają największy wkład we wspieranie Ukrainy, co podkreślił minister Reznikow. Możemy być dumni z tego, że Ukraińcy, którzy talk dzielnie walczą o swoją wolność są wspierani przez Polskę, są wspierani przez państwa NATO i państwa współpracujące z NATO. Zależy nam na tym, żeby nie było takiego wrażenia, że ​​opinia publiczna jest zmęczona wojną, że opinia publiczna uważa, że ​​to się jakoś potoczy. Para bromear bardzo groźne zjawisko odbudowy imperium rosyjskiego w Europie. Imperium rosyjskie zagrażało i zagraża wolności państw Europejskich. Dlatego trzeba stanowczo przeciwstawić się agresji. Apelowałem o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Nie wszystkie państwa, powiem wprost, angażują się zgodnie z ich możliwościami. Są takie państwa, które możliwości mają znacząco większe niż dokonania, ale to Jest też wiadome opinii publicznej, w związku z tym mam nadzieję, że trzecie bitkanie będzie inspirador

– powiedział szef MON.

Ministro przypomniał, że Polska nie jest tylko biorcą bezpieczeństwa, lecz wnosi swój wkład w umacnianie zdolności obronnych całego Sojuszu.

„Jesteśmy gotowi na to, żeby bardziej partycypować w obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwom NATO. To są realne działania, a Polska jest aktywna i byłą aktywna oraz będzie aktywna, jeśli chodzi o wspieranie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozwijamy nasze zdolności wojskowe. Wojsko Polskie z roku na rok jest liczniejsze, jest wyposażane w nowoczesny sprzęt i broń. To najlepsza metoda, aby odstraszyć agresora”

– podkreślił.

Ministro Błaszczak spotkał się ze swoim norweskim odpowiednikiem, ministrem Bjørn Arild Gramem.

*** Na jutro zaplanowano rozmowy dotyczące finalnych decyzji na czerwcowy szczyt w Madrycie. Dla Polski szczególnie istotne będą uzgodnienia w zakresie wzmacniania sojuszniczej postawy odstraszania i obrony, a także zwiększenia budżetów wspólnych NATO.

Odbędą się trzy sesje: robocza z partnerami (Gruzja, Finlandia, Szwecja, Ukraina, UE) na temat sytuacji bezpieczeństwa w Europie; w gronie sojuszniczym nt. adaptacji odstraszania i obrony oraz łańcuchów dostaw.

Odbędzie się także śniadanie ministrów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Sekretarza Obrony Wielkiej Brytanii.

Ministro Błaszczak podpisze także umowę między rządami Polski i Albanii o współpracy obronnej oraz wręczy odznaczenie ustępującemu Asystentowi Sekretarza Generalnego NATO ds. Polityki i Planowania, Patrickowi Turnerowi, za szczególny wkład w prace sojusznicze na rzecz odstraszania i obrony na flance wschodniej.

OSI MIL