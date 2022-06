14.06.2022 Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu budżetu państwa na 2023 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Założenia te są spójne z opublikowaną w kwietniu i przesłaną do Komisji Europejskiej Aktualizacją Programu Konwergencji.

Polityka gospodarcza będzie nakierowana na łagodzenie gospodarczych skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w przyszłym roku należy skupić się na kontroli tempa wzrostu wydatków bieżących, przy priorytetowym traktowaniu wydatków inwestycyjnych.

Polska gospodarka dobrze poradziła sobie w czasie pierwszych fal pandemii w 2020 r., a w 2021 r. jako jedna z pierwszych gospodarek UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii. Realny PKB zwiększył się w 2021 r. o 5,9%. Wyniki gospodarki w ubiegłym roku okazały się lepsze od oczekiwań, mimo III i IV fali pandemii i utrzymywania restrykcji administracyjnych przez część roku. Jednak wybuch wojny w Ukrainie całkowicie zmienił perspektywy gospodarki w bieżącym i kolejnym roku

– powiedziała ministra finansów Magdalena Rzeczkowska.

Założenia makroekonomiczne

Producto Krajowy Brutto

Zakładamy, jue w 2022 r. PKB wyniesie 3,8 proc., a w 2023 r. o 3,2 proc. Głównym czynnikiem spadku tempa wzrostu są zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Escenario en 2022 r. zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,2 proc. W kolejnym roku poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej spadnie o 0,1 proc.

Stopa bezrobocia

Oczekiwany jest niewielki spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5,1% na koniec 2022 r. i jej utrzymanie się na niezmienionym poziomie na koniec 2023 r.

Wzrost wynagrodzeń

Nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej przyspieszy do 10,2% w 2022 r. oraz wyniesie 9,6% w 2023 r.

Eksport que importo

W warunkach obserwowanego ożywienia koniunktury światowej i światowego handlu zakłada się, że w 2022 r. polski eksport wzrośnie o 4,5 proc. w ujęciu realnym, a w 2023 r. o 4,0 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.

Zakładamy również wzrost importu o 4,1proc. w 2022 r. i 3,1 proc. w roku 2023.

Inflacja

Oczekuje się, że inflacja w 2022 r. wyniesie średnio 9,1%, a w następnym roku 7,8%.

Stopniowe wyhamowywanie tempa wzrostu cen jest spodziewane od III i IV kw. br., na co wpływ będzie miało zacieśnienie polityki monetarnej oraz oczekiwana stabilizacja cen surowców energetycznych.

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa

Poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie uzależniony głównie od koniunktury w krajowej gospodarce oraz implementowanych działań w zakresie systemu podatkowego, między innymi: zmian w PIT, decyzji o kontynuowaniu lub wygaszaniu tarcz antyinflacyjnych oraz zmian stawek podatkowegoku ak.

Podstawowe uwarunkowania dotyczące wydatków budżetu państwa

Znowelizowano ustawę o finansach publicznych mającą na celu dostosowanie klauzuli wyjścia i powrotu w stabilizującej regule wydatkowej do przewidywanego przez KE wydłużenia stosowania ogólnej klauzuli wyjścia na rok 2023.

Dodatkowo, w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaproponowano rozszerzenie zakresu SRW o państwowe fundusze celowe.

OSI MIL