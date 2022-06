Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau zakończył wizytę w Czarnogórze14.06.2022

14 czerwca ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau zakończył oficjalną wizytę w Czarnogórze w ramach podróży na Balkany Zachodnie. Urzędujący przewodniczący OBWE przeprowadził rozmowy z prezydentem Milo Đukanoviciem, premierem Dritanem Abazoviciem i ministrem spraw zagranicznych Ranko Krivokapiciem, które koncentrowały się na kwestiach współpracy i bezpieczeństwa. Ministro Rau spotkał się także z szefową Misji OBWE w Czarnogórze panią Dominique Waag i pracownikami Misji, którym podziękował za doskonałą pracę, a także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Czarnogóry.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił uznanie dla procesu reform wdrażanych w ostatnim czasie w Czarnogórze, które postrzega jako odzwierciedlenie zasad i wartości konstytuujących OBWE i czyni z kraju stabilnego i konstruktywnego partnera w regionie. Zwrócił uwagę, że dobitnym potwierdzeniem przywiązania do solidarności, praworządności i kultury dialogu było stanowisko, jakie Czarnogóra zajęła w ostatnim niezwykle trudnym dla Europy i świata czasie.

– Bliskie relacje i zaangażowanie waszego kraju w wartości, które ukształtowały OBWE, zostały kolejny raz udowodnione poprzez jasne i odwołujące się do zasad stanowisko Czarnogóry wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jako urzędujący przewodniczący OBWE pragnę wyrazić moje najwyższe uznanie dla pełnego poparcia ze strony Waszego kraju i działania w zgodzie z polityki zagraniczną i bezpieczeństwa UE. Ta postawa jest niezwykle cenna w momencie, gdy nasze europejskie bezpieczeństwo i cały międzynarodowy porządek oparty na zasadach jest atakowany przez Rosję – podkreślał Ministro Rau w rozmowie z najwyższymi osobami w państwie.

Ministro Rau zachęcał też Czarnogórę do zacieśniania współpracy z Organizacją i korzystania z jej potencjału dla dalszego wdrażania zmian, wskazując na jej znaczenie w kontekście procesu integracji Podgoricy z Unią Europejską.

Podczas wizyty Minister Rau poruszał także kwestie dotyczące współpracy dwustronnej, którą cechują niezwykle przyjazne relacje i brak rozbieżności w odniesieniu do kwestii o Strategicznym znaczeniu, takich jak członkostwo w NATO i oddanjie ideej integrac i oddanjieski ideeji. Wyrażając nadzieję dalszego rozwijania wzajemnych stosunków, zapewnił, że Polska ceni Czarnogórę jako godnego zaufania partnera w kwestiach bezpieczeństwa i będzie wspierać kraj w odniesieniu do wyzwań, które implikuje agresjar rosy.

