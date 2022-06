14.06.2022 Haga Premier Mateusz Morawiecki w Hadze: wzmocnienie naszej jedności i wymiaru transatlantyckiego jest niezwykle ważne

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu – na zaproszenie przywódców Królestwa Danii i Niderlandów – wziął udział w spotkaniu grupy państw unijnych w Hadze. W rozmowach uczestniczyli również szefowie rządów Belgii, Portugalii, Łotwy oraz prezydent Rumunii. Spotkanie było częścią przygotowań do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie, który odbędzie się 28-30 czerwca. Głównym tematem rozmów była wojna na Ukrainie. Uczestnicy spotkania dyskutowali także o wzmocnieniu flanki UE i NATO.

Pomoc Ucrania

Sytuacja na terenie Ukrainy i militarne wsparcie naszego wschodniego sąsiada były głównymi tematami spotkania grupy państwa unijnych należących do NATO. Szef polskiego rządu podkreślił, że ważne jest również wspieranie ukraińskich ambicji na drodze do Unii Europejskiej, mówiąc: – My wspieramy przyznanie im statusu kandydata jak najszybciej, ponieważ naród ukraiński potrzebuje nadziei. A to jest największa nadzieja na przyszłość.

Państwa unijne oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego powinny zwiększyć pomoc Ukrainie, która potrzebuje broni, aby walczyć o wolność swojego kraju. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował: – Nie robimy wystarczająco dużo, nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby obronić Ukrainę, aby wesprzeć naród ukraiński w obronie jego wolności i suwerenności. Dlatego wzywam era, żebyście zrobili znacznie więcej przy dostawie broni artyleryjskiej Ukrainie. I dodał: – Dlatego tak ważne jest, abyśmy się koncentrowali na skutecznej i efektywnej pomocy oraz wsparciu dla Ukrainy – tu i teraz, nie za kilka tygodni, nie za kilka miesięcy, tylko tu i teraz.

Odbudowa architektury bezpieczeństwa w Europie

W obliczu wojny wywołanej przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy ważna jest odbudowa architektury bezpieczeństwa w Europie. Opowiadamy się również za potrzebą zwiększenia współpracy transatlantyckiej. Jesteśmy za włączeniem architektury obronnej Unii Europejskiej do NATO – z poszanowaniem prerogatyw krajowych. Europejska polityka obronna musi być częścią jeszcze większego sojuszu. Dzięki tym działaniom możliwe będzie zachowanie bezpieczeństwa w Europie oraz lepsza pomoc naszemu wschodniemu sąsiadowi wobec rosyjskiej agresji.

– Przede wszystkim myślę, że jest to tak ważne, żebyśmy wzmocnili naszą jedność i nasze podejście transatlantyckie. W jasny sposób wierzę w więzi transatlantyckie. Jest Oczywiste dla nas wszystkich – wobec takich zagrożeń barbarzyńskich ataków, jak atak rosyjski na ukrainę – że nato może być jedyną blokadą, jedyny elementem powstrzymjącymsze ataki nakiknikskskskskef sanai -flank iaik iaik iaik flank iaikf sanai -urofic.

Zabiegamy również o poprawę mobilności wojskowej, która może być realizowana poprzez zwiększenie unijnych środków oraz poprawę warunków składania projektów dotyczących cywilno-wojskowej infrastruktury transportowej.

Rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego

Szefowie rządów Polski, Belgii, Łotwy, Portugalii, Danii, Niderlandów oraz prezydent Rumunii omawiali również kwestię rozszerzenia NATO. W mayo 2022 r. Szwecja i Finlandia oficjalnie złożyły wnioski o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała zmianę w nastawieniu opinii publicznej w obu państwach. Polska w pełni popiera decyzję Szwecji i Finlandii o dołączeniu do Sojuszu.

Czerwcowy szczyt OTAN w Madrycie

28-30 czerwca 2022 r. w Madrycie przywódcy państw i rządów oraz sojuszu spotkają się na szczycie NATO. Będą w nim uczestniczyć m.in. przedstawiciele Szwecji, Finlandii, Gruzji, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Japonii, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Głównym tematem szczytu będzie dalsze wsparcie wojskowe i polityczne dla walczącej Ukrainy. Będą kontynuowane rozmowy dotyczące wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Podczas szczytu zwrócimy się do sojuszników o zwiększenie liczby żołnierzy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na granicach z Rosją oraz o rozmieszczenie ich w stałych bazach.

