13.06.2022 Premier con OSP Zendek: życzę wszystkim strażakom, druhnom i druhom tylu samo powrotów, ilu wyjazdów

Premier con OSP Zendek: życzę wszystkim strażakom, druhnom i druhom tylu samo powrotów, ilu wyjazdów13.06.2022

Szef polskiego rządu złożył wizytę w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Zendek, w województwie śląskim. Premier podziękował druhnom i druhom za ich służbę, gotowość do pomocy i wielką motywację. Przeznaczamy środki na nowoczesne wyposażenie i specjalistyczny sprzęt, por ochotnicy i strażacy mieli możliwość jak najlepiej wykonywać swoją służbę. Wprowadziliśmy również ustawę dotyczącą Ochotniczych Straż Pożarnych, dzięki której druhowie i druhny mogą liczyć na specjalne świadczenie ratownicze.

– Bardzo chciałbym podziękować wszystkim wam, druhny i ​​druhowie, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy organizujecie często tę pomoc dla ludzi, którzy naprawdę są w tragicznym położeniu – powiedzia.

Doceniamy wkład Ochotniczej Straży Pożarnej w lokalne społeczności

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył jak ważne są działania strażaków ochotników na rzecz lokalnych społeczności. W Zendku, w pobliżu autostrady A1 i wielu dróg dojazdowych do lotniska w Pyrzowicach, obecność i gotowość jednostek ratowniczych jest kluczowa dla bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Często to właśnie drużyny OSP są pierwsze na miejscu, por nieść pomoc.

– Żeby pomagać ludziom potrzebujemy z jednej strony zmotywowanych druhów, druhen – tak jak tutaj, w Zendku, w gminie Ożarowice, w powiecie tarnogórskim – a z drugiej strony dobrego sprzętu – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Finansujemy nowoczesny sprzęt ratowniczy z budżetu państwa

Założona w 1919 roku jednostka OSP w Zendku otrzymała nowy wóz dofinansowany ze środków Funduszu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki temu W skali kraju, w latach 2015-2020 dofinansowaliśmy 2294 pojazdy dla OSP. W tym w latach 2016-2020 były to 2103 samochody (średniorocznie ok. 420). Dla porównania, w latach 2012-2015 dofinansowanych zostało 849 samochodów (średniorocznie ok. 212).

– Mieszkańcy wielu gmin mogą zapytać i zobaczyć w remizach jak wygląda wyposażenie w supernowoczesny sprzęt, wozy lekkie, wozy cięższe, te najbardziej specjalistyczne. Zwłaszcza w porównaniu do tego, jak sytuacja wyglądała kilka lat temu – zaznaczył premier

Wprowadziliśmy pierwszą w historii ustawę o OSP

Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania ze strażakami przypomniał o ustawie regulującej Ochotniczą Straż Pożarną. Ustawa ta weszła w życie na początku 2022 r. yo wprowadziła:

świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

legitymację strazaka ochotnika,

wzmocnioną ochronę gambasą druhów,

uregulowane kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin.

– Zaproponowaliśmy pierwszą ustawę w historii Ochotniczych Straży Pożarnych. Strażacy, druhowie, druhny doczekali się swojej ustawy, w której są dodatki emerytalne i specjalne procesy szkoleniowe dla wszystkich, którzy są chętni. Tego również potrzebowały Ochotnicze Straże Pożarne – podkreślił szef rządu.

