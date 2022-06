13.06.2022 W 2022 roku wydatki na obronność osiągną poziom 2,4% PKB

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W 2022 roku wydatki na obronność osiągną poziom 2,4% PKB13.06.2022

Według półrocznej oceny wydatków obronnych, ich udział w PKB na koniec roku osiągnie poziom około 2,4%. Wydatki będą składać się ze środków budżetowych zaplanowanych na obronność oraz środków pozabudżetowych pochodzących z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Planowany do osiągnięcia wskaźnik znacznie przekracza minimalne wymagania NATO (2% PKB na obronność) i stawia Polskę wśród liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia. Poziom 2,4% PKB na obronność, który jest planowany do osiągnięcia na koniec roku, zakłada także wzrost PKB Polski ujęty w szacunkach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 8 czerwca br.

Przypominamy, że ustawa o obronie Ojczyzny zakłada wzrost wydatków na obronność do poziomu 3% PKB od przyszłego roku. Nowe przepisy wprowadziły także Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, którego powołanie otwiera nowe ścieżki pozyskiwania finansów na modernizację Sił Zbrojnych RP, takich jak możliwość emisji obligacji.

