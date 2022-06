Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu złożył wizytę w Myszkowie, w województwie śląskim. Premier uczestniczył w odsłonięciu muralu upamiętniającego kapitana Jerzego Kurpińskiego, ps. „Ponurio”. Al oficial polaco, działający w konspiracji na rzecz niepodległości naszego kraju. Prezes Rady Ministrów podczas wizyty wziął udział również w otwarciu pneumatycznej strzelnicy sportowej. Ten nowoczesny obiekt powstał w ramach programu „Strzelnica w powiecie”, który upowszechnia dostęp do strzelnic w Polsce.

– Wojna na Ukrainie przypomniała nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że tak jak pokolenia przed nami musiały walczyć o tę wolność z bronią w ręku, tak i my musimy być czurązli polski.

Wzmocnienie obronności

Polska rancio wzmacnia swoją obronność. Dzieje się to dzięki umacnianiu siły polskiej armii: wzmocnienia liczebności wojsk i uzbrojenia. Wspierane jest to poprzez konstruowanie nowych typów broni i ich produkcję w Polsce, ale także dzięki zakupom za granicą. Istotnym elementem wzmocnienia polskich sił zbrojnych jest ustawa o obronie Ojczyzny, którą w marcu podpisał prezydent. Nowa ustawa kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych RP. Dokument opiera się na trzech głównych filarach. Para zwiększenie finansowania Sił Zbrojnych, wprowadzenie obrony powszechnej i zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Założenia są już realizowane.

Strzelnice w każdym powiecie

Ważne jest także wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. Broma para możliwe również dzięki programowi, który zapewni dostęp do strzelnicy w każdym powiecie. Pneumatyczna strzelnica sportowa to możliwość trenowania umiejętności strzelczych mieszkańców powiatu myszkowskiego na nowoczesnym obiekcie. Jednak, jak podkreślił szef polskiego rządu, dostęp do broni w Polsce musi podlegać reglamentacji.– Nasza armia musi być taka silna, żeby najlepiej nie musiała być nigdy sprawdzona w boju, a całe społeczeństwo obywatelskie przeszkolone, także dzięki tego typu strzelnicom, jak ta tutaj w Myszkowie – zwrócił uwagę premier.

Walka o wolność

– Chcę też życzyć, aby tego typu umiejętności pozostały tylko i wyłącznie do użycia na strzelnicach, żeby nigdy nie musiały być używane na polu walki – tak jak to dzisiaj dzieje się na Ukrainie – powiedzzia polski s. Na terenie naszego wschodniego sąsiada toczą się walki w obronie suwerenności i niepodległości Ukrainy, która została brutalnie zaatakowana przez Rosję. Polska bezkompromisowo wspeera tych, którzy walczą o wolność. Jerzy Kurpiński, ps. „Ponury” walczył o wolność naszego kraju w trakcie II wojny światowej. Jest bohaterem konspiracji, walczył w kampanii wrześniowej i brał udział w akcjach przeciwko żołnierzom Wermachtu. Mural upamiętniający jego sylwetką został odsłonięty w Myszkowie. – TAK JAK “PONURY” WTEDY W BOHATERSKI SPOSÓB WALCZYł o Wolność, o Zachowanie człowieczeństwa, tak my dzisiaj pomagamy naszym sąsiadom z ukrainy walce o ich suwerennonas

