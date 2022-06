10.06.2022 Wakacje kredytowe od sierpnia. Tarcze antyinflacyjne do 31 października br.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

9 czerwcabr. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe i wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych.

Przyjęte zostało również rozwiązanie, dzięki któremu do budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trafi dodatkowe 1,4 mld zł, a WIBOR zostanie zastąpiony przez inny, korzystniejszy dla kredytobiorców wskaźnik.

Te instrumenty to realna pomoc dla Polaków w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i putinflacji.

9 czerwcabr. Sejm uchwalił ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Do ustawy zostały wprowadzone również zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych, zgodnie z którymi obowiązywać one będą do 31 października br.

Przyjęte rozwiązania to realna pomoc dla obywateli w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Po pandemii mamy do czynienia z dodatkowym kryzysem, jakim jest wojna w Ukrainie i wywołanym przez to nagłym wzrostem inflacji. Rząd musi brać pod uwagę, że inflacja i wysokie stopy procentowe powodują wzrost rat kredytów i podwyżki cen towarów. Dlatego właśnie w Ministerstwie Finansów opracowaliśmy instrumenty, które pomogą Polakom w tych trudnych czasach. Celem polityki fiskalnej jest bowiem również ochrona gospodarstw domowych przed utratą płynności finansowej

– wskazuje ministro finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wakacje kredytowe

To rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy.

Wakacje kredytowe to nawet 8 miesięcy bez spłaty rat:

po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. (desde 1 sierpnia 2022 r.)

po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Dotyczą one zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się w tym czasie pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Dodatkowe środki na wsparcie kredytobiorców

Przyjęta ustawa zakłada też wzrost środków przeznaczonych na dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Zgodnie z nią budżet funduszu już w 2022 r. zwiększy się o 1,4 mld zł i wyniesie w sumie ponad 2 mld zł. Dzięki temu będzie mógł zaoferować wsparcie jeszcze większej liczbie kredytobiorców hipotecznych. Dodatkowo złożenie wniosku o wsparcie z funduszu będzie możliwe także online. Z dopłat z FWK mogą już dziś korzystać zarówno kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty w walucie polskiej jak i obcej.

Nowy wskaźnik zamiast WIBOR-u

Przyjęta ustawa zakłada również, że banki będą stosowały korzystniejszy wskaźnik oprocentowania kredytów zamiast WIBOR-u, co pozwoli obniżyć wysokość rat kredytowych. Proces wyznaczenia zamiennika za WIBOR zostanie uregulowany ustawowo. Pozwoli na to procedura zainicjowana przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej, która doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Jeżeli w ten sposób nie uda się doprowadzić do zmiany tego wskaźnika, to wówczas ustawodawca przewidział możliwość zastosowania jako zamiennika WIBOR-u stawki POLONIA. Również ten zamiennik będzie mógł zostać określony przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia.

Dzięki temu rozwiązaniu w portfelach kredytobiorców zostaną dodatkowe środki – w sumie będzie to ok. 1 mld zł rocznie od 2023 r., bo nowy wskaźnik ma obowiązywać od przyszłego roku.

Tarcze antyinflacyjne do końca października

W ustawie znalazły się również zapisy, które wydłużają działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października br.

W ramach tarcz antyinflacyjnych, które obecnie obowiązują do 31 lipca, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na paliwa (8 proc. zamiast 23 proc.), stawka VAT na prąd i ciepło wynosi 5 proc., a na gaz – 0 proc. Zerowa stawka VAT jest też stosowana na podstawowe produkty żywnościowe, na nawozy i wybrane środki produkcji rolniczej.

Hacer 31 października br. będzie obowiązywała również obniżka akcyzy na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podmatkwrkiem handry. Niższa akcyza obowiązuje również na lekki olej opałowy.

OSI MIL