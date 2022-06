10.06.2022 Premier podczas Kongresu Polska Wielki Projekt: wojna, z którą mamy do czynienia zredefiniuje Europę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier podczas Kongresu Polska Wielki Projekt: wojna, z którą mamy do czynienia zredefiniuje Europę10.06.2022

Szef polskiego rządu podkreślił, że jeśli Ukraina, a z nią Europa przegra walkę to sytuacja naszego kontynentu nigdy nie będzie taka sama. Dlatego tak ważne są działania na arenie międzynarodowej, gdzie Polska zabiega o wsparcie dla wschodniego sąsiada. Rolą Polaków są działania uświadamiające Europę. Polska apeluje o nakładanie dotkliwych sankcji na Rosję. Wszystkie kraje powinny także organizować dostawy broni, aby umożliwić Ukrainie przetrwanie teraz i wesprzeć w drodze do zwycięstwa w przyszłości.

Doskonałą okazją do refleksji nad obecnymi wydarzeniami jest XII Kongres Wielka Polska. To kolejna już odsłona wydarzenia poświęconego naszej ojczyźnie. Trzy dni obrad wypełnione są debatami. Dyskusje dotyczą estratégicaznych wyzwań rozwojowych, z którymi zmierzy się nasz kraj w najbliższych debatach.

Polonia – wielki projekt

Premier podkreślał, że wiele razy w trakcie Kongresu, omawiane były kwestie związane z rozwojem Polski. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę: – Aby Polska była tym wielkim projektem, musi być osadzona w wielkim projekcie europejskim. Przecież wszystkich nas dzisiaj, współczesny świat zrodziła idea Europy. Europy chrześcijańskiej, Europy rzymskiej, Europy greckiej.

Jednym z kluczowych tematów była sytuacja międzynarodowa, w tym wojny na terenie Ukrainy. Polska pełni istotną rolę, wspierając wschodniego sąsiada. Premier podkreślił konieczność dalszych działań, związanych chociażby z tworzeniem sankcji i bezpośredniego wsparcia dla Ucrania. Jak zaznaczył: – Ucrania może wygrać i wygra, bo pokazuje ogromną determinację i ogromną odwagę.

Europa – nasza odpowiedzialność

Jednocześnie Polska jest dziś obarczona szczególną odpowiedzialnością. Wiąże się to z redefiniowaniem Europy po wojnie.

– A nasza odpowiedzialność, aby ten duch dziejów trwał w Europie i kształtował dalej świat – podkreślił premier. Przywołał słowa Jerzego Narbutta: „Pamiętaj – żyjesz, póki się nie boisz, bo gdy się lękasz to jakbyś był w grobie”.

Szef polskiego rządu zakończył swoje wystąpienie apelem, oby Europa się nie lękała. Życzył odwagi myślenia i działania.

