Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Planetarium w Chorzowie perłą w śląskiej koronie10.06.2022

Rząd stawia na rozwój nowoczesnej polskiej nauki. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu zmodernizowanego Planetarium Śląskiego Parku Nauki w Chorzowie. Jak zaznaczył, dzieci i młodzież będą miały dzięki temu wielką inspirację do nauki i przygody.

Nowoczesne planetarium na światowym poziomie

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że chorzowskie planetarium jest jednym z najnowocześniejszych na świecie. „Jest to budujące, że mamy w Polsce takie dzieło” – zaznaczył szef rządu. „Jestem przekonany, że będą tutaj przybywali obserwatorzy zza granicy, bo to planetarium na światowym poziomie” – dodał.

Jak powiedział premier, planetarium w Chorzowie będzie kolejną perłą w śląskiej koronie. Jednocześnie wizyta w planetarium będzie inspirowała uczniów do nauki przedmiotów ścisłych. „Chcemy bardzo mocno zachęcać dzieci i młodzież do takich nauk, jak matematyka, fizyka, chemia, astrofizyka czy astronomia” – podkreślił szef rządu. „To wszystko są dziedziny przyszłości, które będą kluczowe dla kolejnych wynalazków w XXI wieku” – wyjaśnił.

Planetario en Chorzowie

Planetario i Observatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie a największe i najstarsze polskie planetarium. Broma para jednocześnie najnowocześniejsza placówka tego typu w Polsce i jeden z najbardziej nowoczesnych parków nauki na świecie.

Planetarium od początku swojej działalności dysponuje jednym z największych ekranów sferycznych w Europie. Dzięki nowej technologii widzowie mogą z bliska zobaczyć np. pierścienie Saturna, albo wlecieć do wnętrza mgławicy. Sala wyposażona jest w 300 komfortowych, odchylanych foteli.

Na realizację projektu przeznaczonych zostało ok. 145 mln zł, po części ze środków budżetu państwa, środków samorządu województwa śląskiego oraz pieniędzy unijnych.

