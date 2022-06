10.06.2022 Ministro Rau rozmawiał z szefem chińskiej dyplomacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau rozmawiał z szefem chińskiej dyplomacji10.06.2022

10 czerwca minister Zbigniew Rau przeprowadził rozmowę w formule wideokonferencji z ministrem spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wang Yi. Spotkanie odbyło się w ramach III posiedzenia Komitetu Międzyrządowego Polska-Chiny. Była to okazja do omówienia nie tylko kwestii dwustronnych, ale także najbardziej istotnych tematów regionalnych i globalnych.

Komitet Międzyrządowy Polska-Chiny jest mechanizmem dialogu w ramach polsko-chińskiego wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Sesja plenarna III posiedzenia Polsko-Chińskiego Komitetu Międzyrządowego, pod przewodnictwem ministrów spraw zagranicznych, była podsumowaniem obrad resortów w tzw. podstolikach. Spotkania te dotyczyły relacji międzyludzkich, konektywności oraz współpracy gospodarczej i odbyły się w IV kwartale 2021 roku.

Podczas rozmów, ministro Rau podkreślił, że Polska przykłada dużą wagę do współpracy dwustronnej z Chinami. W szczególności zainteresowani jesteśmy przyjmowaniem chińskich inwestycji bezpośrednich typu greenfield. Wskazał również na głęboką asymetrię w wymianie handlowej i rosnący deficyt wymiany towarowej po stronie Polski jako główny problem w relacjach dwustronnych.

Ministrowie omówili potrzebę wprowadzenia usprawnień i zwiększenia transparentności procesu dopuszczania polskich towarów do rynku chińskiego, zwłaszcza produktów rolno-spożywczych, ale też mebli, czy kosmetyków. Szef polskiego MSZ mówił o potrzebie włączenia większej liczby polskich firm w obsługę transportu kolejowego z Chin do Europy, realizowanego przez terytorium Polski. Znaczącym wyzwaniem z punktu widzenia Polski pozostają problemy wokół realizowania połączeń lotniczych z Chinami oraz umożliwienia obywatelom Polski odbywania podróży do Chin.

Polska strona zaprezentowała również stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, a także humanitarne i gospodarcze konsekwencje tego wydarzenia. – Wojna na Ukrainie w bezprecedensowy sposób zmieniła światowe bezpieczeństwo – zaznaczył ministro Rau. Mimo różnic w głosowaniu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, ministrowie zgodzili się, że fundamentem stosunków międzynarodowych w relacjach między państwami jest poszanowanie dla zasad suwerenności i integralności terytorialnej. Warszawa wzywa wszystkie narody, które szanują zasady suwerenności i integralności terytorialnej, do najostrzejszego potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Strony potwierdziły gotowość do pogłębiania dialogu zarówno w odniesieniu do sytuacji międzynarodowej jak i w ramach współpracy dwustronnej. Wyrażona została otwartość do realizacji kolejnego posiedzenia Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, zainicjowania jej grup roboczych ds. handlu i inwestycji oraz zintensyfikowania rozmów w sprawach rolnych.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

fot. Sebastián Indra/ MSZ

Zdjęcia (2)

OSI MIL