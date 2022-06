09.06.2022 Niskie podatki – zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Niskie podatki – zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne09.06.2022

Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczynają cykl spotkań informacyjnych nt. zmian w systemie podatkowym.

Pierwsze spotkania już w poniedziałek 13 czerwca.

Spotkania są bezpłatne i odbywają się en línea.

Zapraszamy do rejestracji przez formularz internetowy.

Z nami dowiesz się wszystkiego, co potrzebne.

MF i KAS we współpracy z PFR Portal zapraszają do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. zmian w systemie podatkowym. Spotkania są przeznaczone dla przedsiębiorców, osób zajmujących się obsługą kadr i płac, pracowników, emerytów i rencistów oraz rodziców.

Każde spotkanie będzie dotyczyć takich tematów jak:

obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc.

likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

uchylenie mechanizmu odroczenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.

uelastycznienie zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

możliwość wyboru skali podatkowej przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej

przywrócenie preferenciajnego rozliczania dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci

wprowadzenie szeregu nowych preferenceji prorodzinnych w tym m.in. zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferenceji podatkowych przez rodziców, czy rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica

zasady składania informacji o liczbie dzieci dla podatników, którzy korzystają z ulgi dla rodzin 4+.

Czas trwania i liczba uczestników

Spotkania będą trwać maksymalnie 90 minutos. Limite miejsc na spotkaniu a 2 tys. osób (wymagana wcześniejsza rejestracja).

Jak wygląda spotkanie

Prezentacja z możliwością zadawania pytań na czacie ekspertom.

Terminy najbliższych spotkań

13.06 | 09:00 |

13.06 | 13:00 |

15.06 | 09:00 |

15.06 | 15:00 |

20.06 | 13:00 |

21.06 | 12:00 |

23.06 | 11:00 |

24.06 | 11:00 |

27.06 | 11:00 |

28.06 | 11:00 |

29.06 | 11:00 |

29.06 | 13:00 |

30.06 | 09:00 |

30.06 | 17:00 |

01.07 | 09:00 |

01.07 | 13:00 |

04.07 | 09:00 |

04.07 | 17:00 |

05.07 | 12:00 |

05.07 | 15:30 |

Zapraszamy do rejestracji na pfrportal.pl/niskie-podatki/

OSI MIL