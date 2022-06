08.06.2022 Ministro Zbigniew Rau spotkał się z Wysokim Komisarzem OBWE do spraw Mniejszości Narodowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Zbigniew Rau spotkał się z Wysokim Komisarzem OBWE do spraw Mniejszości Narodowych08.06.2022

8 czerwca w Warszawie Przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Ministro de Europa Zbigniew Rau spotkał się z Wysokim Komisarzem OBWE ds. Mniejszości Narodowych Kairatem Abdrakmanovem.

Wiodącym tematem spotkania były działania podejmowane na rzecz ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych, szczególnie w warunkach wojny i konfliktów zbrojnych. Urzędujący Przewodniczący zwrócił uwagę na sytuację mniejszości na Ukrainie w kontekście trwającej rosyjskiej agresji. Rozmowa ministra Raua z Wysokim Komisarzem dotyczyła również rozwoju sytuacji w Azji Centralnej, którą Przewodniczący OBWE odwiedził w ubiegłym tygodniu.

W trakcie spotkania minister Rau zwrócił uwagę na prześladowania polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, w tym niedawne decyzje władz białoruskich, zmierzających do likwidacji edukacji w języku polskim. Ministro podziękował Wysokiemu Komisarzowi za dotychczasowe działania podjęte na rzecz mniejszości polskiej na Białorusi i jej przedstawicieli.

Do zadań Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych należy monitorowanie sytuacji mniejszości narodowych na obszarze OBWE w celu rozwiązywania przyczyn napięć i konfliktów etnicznych w regionie. Obecny Wysoki Komisarz, pan Kairat Abdrakhmanov, został wybrany na to stanowisko podczas Rady Ministerialnej OBWE w 2020 r.

