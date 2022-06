06.06.2022 Przewodniczący OBWE ministro Zbigniew Rau podsumował wizytę w Mongolii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący OBWE ministro Zbigniew Rau podsumował wizytę w Mongolii06.06.2022

6 czerwca minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zakończył oficjalną wizytę w Mongolii, którą odbył w ramach podróży do Azji Centralnej w charakterze Przewodniczącego OBWE.

Urzędujący Przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odbył spotkania z prezydentem Mongolii, Uchnaagijnem Chürelsüchem, minister spraw zagranicznych Batmunkh Battsetseg oraz innymi osobistościami życia publicznego.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił uznanie ze strony Organizacji dla procesu reform politycznych i konstytucyjnych w Mongolii, który obejmuje istotne osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka, wolności obywatelskich i obowiązków oraz odpowiedzialności instytucjonalnych zgodnych ze zobowiązaniami OBWE. Zachęcił kraj do zacieśniania współpracy z organizacją i korzystania z jej potencjału dla dalszego wdrażania zmian.

Gratulując Mongolii dziesiątej rocznicy wejścia do grona państw OBWE minister Rau zwrócił uwagę, jak ważna szczególnie dziś, w sytuacji zachwiania stabilizacji w regionie, jest współpraca wszystkich członzekówcz pońeckoju na.

– Moja wizyta ma miejsce w momencie, gdy Organizacja mierzy się z poważnymi wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa. Chciałbym przypomnieć, że OBWE powstało, aby zapobiegać wojnom i deeskalować napięcia. Żywię głębokie przekonanie, że powinniśmy powrócić do tego pierwotnego celu, w pełni przestrzegając zasad helsińskich i wyjątkowej kultury współpracy, którą OBWE rozwijała przez prawie pięć dekad. Liczymy na dalszą owocną współpracę z naszymi mongolskimi partnerami w dążeniu do tego celu – powiedział Ministro.

Podczas wizyty szef polskiej dyplomacji poruszył także kwestie dotyczące współpracy dwustronnej i wyraził nadzieję jej pogłębiania szczególnie w wymiarze ekonomicznym, naukowym i kulturalnym.

