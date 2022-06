06.06.2022 Premier pogratulował laureatom olimpiad międzynarodowych: dziękuję za Wasz trud nauki

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier pogratulował laureatom olimpiad międzynarodowych: dziękuję za Wasz trud nauki06.06.2022

Rozwój, ciekawość nowych doświadczeń, chęć sprawdzenia siebie – to motywacja uczniów do udział w olimpiadzie międzynarodowej . Dziś po raz drugi odbyła się Gala Medalistów Olimpiad Międzynarodowych za rok szkolny 2020/2021 z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Jej celem jest uhonorowanie uczestników olimpiad oraz ich opiekunów – nauczycieli, mentorów oraz przedstawicieli komitetów olimpiad ogólnopolskich, które przygotowują uczniów do zawodów międzynarodowych.

– Każdy człowiek rodzi się z mnóstwem talentów, ale do największych osiągnięć dochodzą ci, którzy potrafią te talenty we właściwy sposób “oszlifować” – powiedział premier zwracając się do laureatów tegorocznych olimpiad. Jak wskazał na szczyt nie wskakuje się jednym skokiem, trzeba było się wspinać po drodze pełnej trudu i wyrzeczeń.- Dziękuję za to, że postanowiliście właěnie w taki sposób swoim życiem pokierowa. Nie tylko szlifować talenty, które macie w sobie, ale także ciężko pracować, aby one dały jak najpiękniejszy blask na przyszłość – podsumował.

Laureaci – 38 medali dla naszych uczniów

Gala gromadzi narodzonych medalami uczniów olimpiad międzynarodowych z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych takich jak: astronomia, informatyka, matematyka, biologia, geografia chemia, fizyka, lingwistyka matematyczna oraz z dziedziny nauk społecznych: ekonomii i finansów.W roku szkolnym 2020/2021 odbyło 9 z zaplanowanych olimpiad międzynarodowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nasi uczniowie indywidualnie zdobyli łącznie 38 medali (7 złotych, 22 srebrne 9 brązowych). Trzech uczniów otrzymało po dwa medale.- Mając takie talenty, jak Wy, możemy spodziewać się w najbliższych dziesięcioleciach wspaniałych sukcesów – podkreślił premier dziękując medalistom za ich trud nauki.Ponadto każdy z nauczycieli – opiekunów merytorycznych nagrodzonych uczniów również otrzyma nagrodę. Wyróżnienie otrzyma też 9 przedstawicieli Komitetów Głównych ogólnopolskich olimpiad.

8 millones en el olimpiady międzynarodowe

– Wiem, że jako premier mam spore zobowiązania wobec Was, bo po takie talenty jak Wy, zgłoszą się giganci z całego świata. Dlatego prócz wzrostu gospodarczego, ściągamy tu też te największe marki z całego świata, żebyście tutaj mogli pracować – mówił premier pod czas Gali Medalistów Olimpiad Międzynarodowych.Ministerstwo Edukacji i Nauki co roku przeznacza na olimpiady ponad 8 mln zł – w tym na udział polskich reprezentantów w zawodach międzynarodowych. Gala medalistów olimpiad międzynarodowych przeprowadzana jest z przedmiotów ścisłych i ma na celu:

uhonorowanie wszystkich osób zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia olimpiad międzynarodowych;

integrację najwybitniejszych uczniów – zdobywców medali na arenie międzynarodowej;

nagrodzenie i docenienie młodych osób, którzy odnoszą międzynarodowe sukcesy;

nagrodzenie i podkreślenie roli nauczycieli – opiekunów tych medalistów.

