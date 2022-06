06.06.2022 Ochotnicy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczęli szkolenie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ochotnicy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej rozpoczęli szkolenie06.06.2022

„Pytałem ochotników o to, co nimi kierowało, że zdecydowali się wstąpić do Wojska Polskiego. Chciałbym powiedzieć publicznie, że tym zasadniczym motywem była obrona Ojczyny. To wielka sprawa, bo mimo tego, że staramy się, aby Wojsko Polskie było jak najbardziej unowocześnione, to również ważne jest morale. Nawet najlepiej wyposażone wojsko nie będzie w stanie obronić Ojczyzny. A mamy do czynienia z ludźmi, którzy odznaczają się silnym morale, którzy powodowani chęcią służby w Wojsku Polskim postanowili skorzystać z tej propozycji, jaką stanowi dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z ochotnikami do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

W poniedziałek 6 czerwca w Węgorzewie, szef MON zainaugurował pierwsze szkolenie ochotników do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To nowy rodzaj służby wprowadzony przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – Ustawą o Obronie Ojczyzny.

„Kiedy dwa tygodnie temu rozpoczynaliśmy nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, mówiłem o tym, że przygotowaliśmy 15 tysięcy miejsc. I dziś w 16 jednostkach wojskowych w całej Polsce rozpoczyna się pierwszy turnus. Niezmiernie cieszę się z tego, że tu w Węgorzewie w 11 Pułku Artylerii mogę uczestniczyć w rozpoczęciu turnusu, na którym 85 kandydatów na żołnierzy Wojska Polskiego rozpoczyna szkolenie. Po 28 dniach złożą przysięgę wojskową, potem będą uczestniczyli w szkoleniu specjalistycznym. Wszyscy z nich zapewniali mnie, że chcą być żołnierzami zawodowymi, z czego się bardzo cieszę”

– podkreślił minister.

Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw. Do końca tego roku przygotowano 15 tys. miejsc, które czekają na ochotników. W następnym roku limit miejsc zostanie zwiększony. Każdy ochotnik otrzyma początkowo 4560 zł, będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, otrzyma także możliwość rozwoju zawodowego.

Minister M. Błaszczak przypomniał, że jednym z priorytetów rządu pozostaje zwiększanie liczebności Wojska Polskiego.

„Chcemy, żeby Wojsko Polskie było silne. Żeby było silne, musi być liczne. Stąd też nasze plany dotyczące 300-tysięcznej armii. To są plany, które wprowadzimy w życie, konsekwentnie. Zachęcam kolejnych chętnych do wstępowania do Wojska Polskiego. Zachęcam do skorzystania z tej oferty. Wojskowe Centra Rekrutacji są gotowe do udzielania informacji na temat dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”

– powiedział.

Od momentu uruchomienia przyjmowania deklaracji, tj. 21 maja br. do nowego rodzaju służby złożono ich już ponad 3500. Rozpoczynające się szkolenia dobrowolnej służby wojskowej odbywać się będą w turnusach w 16 jednostkach w całym kraju przez 28 dni. Szkolenia pozwolą zdobyć ochotnikom niezbędne umiejętności.

