06.06.2022 Lublin Premier: nie ma i nie będzie Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W Lublinie premier Mateusz Morawiecki otworzył drugi Samorządowy Kongres Trójmorza. Międzynarodowe wydarzenie gospodarcze skupia przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z kilkunastu państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza. Jednym z głównych tematów – oprócz gospodarki – była pomoc Ukrainie, współpraca uniwersytecka oraz bezpieczeństwo. W tym roku wydarzeniu towarzyszy Forum Gospodarcze, które posłuży do wymiany doświadczeń między uczestnikami.

Międzynarodowa współpraca administracji rządowej i samorządowej

Druga edycja Samorządowego Kongresy Gospodarczego skupiła kilkunastu członków Inicjatywy Trójmorza oraz przedstawicieli partnerów estratégicoznych z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie łączy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z sektora nauki oraz biznesu.

– Właśnie poprzez współpracę regionów, województw, powiatów poznajemy najlepiej korzyści z Trójmorza, ale także dostrzegamy, co byłoby gdybyśmy tej idei nie rozwijali. Dziękuję wszystkim państwu, którzy na tym pasie Polski Wschodniej rozwijają idę Trójmorza – podziękował premier Mateusz Morawiecki.

W tym roku wydarzeniu towarzyszy Forum Gospodarcze, które umożliwia budowanie trwałych relacji gospodarczych pomiędzy uczestnikami. Zorganizowane podczas Forum seminaria, spotkania dwustronne oraz wizyty studyjne umożliwiają wymianę doświadczeń oraz inspiracji wdziedzinie gospodarki.

Oblicze konfliktu na Ukrainie i jej przyszła odbudowa

Jednym z najważniejszych tematów tegorocznego kongresu była współpraca regionów z obszaru Inicjatywy Trójmorza w obliczu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Wojna za naszą wschodnią granicą spowodowała wzrost cen za surowce energetyczne. Temat bezpieczeństwa energetycznego również był omawiany przez uczestników Kongresu. Dodatkowo premier podkreślił, że Polska weźmie udział w odbudowie Ukrainy.

– Lubelszczyzna i Podkarpacie będą hubem gospodarczym – hubem odbudowy całej Ucrania. Stworzą w naturalny sposób dużo lepsze perspektywy do odbudowy, do rekonstrukcji całej Ukrainy – zapowiedział Prezes Rady Ministrów.

Wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy między państwami

Liczne seminaria i debaty umożliwiają państwom członkowskim Trójmorza wymianę doświadczeń z obszaru współpracy uniwersyteckiej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Wspólne działania wzmacniają gospodarkę. Jednym z przykładów może być połączenie drogowe – Via Carpatia.

– Bardzo dziękuję za tę inicjatywę. Za to, że samorządy będą dyskutować o praktycznym, pragmatycznym wymiarze Międzymorza i Trójmorza. Jak rozbudowywać przejścia graniczne. Jak rozbudowywać przejścia drogowe, kolejowe, energetyczne, informatyczne. Jak wspólnie bronić się przed propagandą rosyjską. Jak dzisiaj już pracować nad przyszłą odbudową Ucrania – a poprzez to, także nad wzmocnieniem gospodarczym w tej części Europy – podkreślił szef polskiego rządu.

Nagroda za rozwój gospodarki obszaru Trójmorza

Prezes Rady Ministrów odebrał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego nagrodę – „Międzynarodowy sukces w obszarze regionów Trójmorza“. Wyróżnienie przyznawane jest za przyczynianie się do rozwoju gospodarki regionów obszaru Inicjatywy. Laureat przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu oraz promuje pozytywny wizerunek obszaru Trójmorza.

– Ta nagroda przede wszystkim należy się wszystkim Polakom, którzy stanęli na wysokości zadania. To mało powiedziane, ale dzisiaj Polska jest na ustach całego świata. Podobnie jak było to przed 40 laty – w czasach Solidarności – podziękował premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – Ta nagroda będzie nagrodą simbólicozną, także dla wszystkich Polaków, którzy tak przepięknie udzielali się i udzielają się cały czas na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy i pomocy dla Ukrainy.

OSI MIL