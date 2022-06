04.06.2022 Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau podsumował wizytę w Uzbekistanie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau podsumował wizytę w Uzbekistanie04.06.2022

4 czerwca Minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau zakończył oficjalną wizytę w Uzbekistanie, którą realizował w ramach swojej wizyty w Azji Centralnej w charakterze Przewodniczącego OBWE.

Ministro Rau rozmawiał w Taszkencie z prezydentem Szawkatem Mirzijojewem, pierwszym wiceministrem spraw zagranicznych Władimirem Norowem oraz przewodniczącymi dwóch izb parlamentu Tanzilą Narbajewą i Nurdinjanem Ismailowem.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił pozytywny wkład OBWE w wysiłki związane z wprowadzaniem reform w Uzbekistanie. Przedstawił także pomysły dotyczące wzmocnienia zaangażowania w regionie. Zachęcił do wzmacniania dialogu ze społeczeństwem obywatelskim i dalszego promowania praw człowieka.

– Związki Uzbekistanu z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie mają wieloletnią tradycję. OBWE wysoko ceni Uzbekistán jako aktywnego członka organizacji desde 1992 roku. Z okazji 30. rocznicy obecności krajów Azji Centralnej w Organizacji chciałbym potwierdzić niezmienne wsparcie dla Uzbekistanu oraz zadeklarować gotowość do dalszego wzmacniania tej współpracy i ugruntowania relacji partnerskich – zaznaczył minister Rauczy.

Ministro Rau podziękował swoim rozmówcom za zaangażowanie w uregulowanie sytuacji w Afganistanie, budowanie zaufania i dobrosąsiedzkich stosunków w regionie a także solidarność z najbardziej potrzebującymi. Wsparcie dla ludności cywilnej to jeden z priorytetów polskiego przewodnictwa w OBWE.

