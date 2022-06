04.06.2022 Premier w Olkuszu o wzroście wydatków na służbę zdrowia

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier w Olkuszu o wzroście wydatków na służbę zdrowia04.06.2022

Dla rządu nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polaków. Dlatego stale dążymy do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Bez zwiększonego finansowania nie będzie to możliwe. Chcemy w ciągu najbliższych 6 lat zwiększyć wydatki na zdrowie do 7 proc. PKB. Już w 2023 r. osiągną uno 6 proc. PKB. Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: inwestycje i modernizację infrastruktury. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w simbolicznym przekazaniu kluczyków do nowej karetki w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Odwiedził też budowę bloku operacyjnego.

O inwestycjach w służbę zdrowia w powiecie olkuskim

– Z ogromną radością biorę udział w przekazaniu tego nowoczesnego sprzętu. Cieszę się, że mogę też przekazać informacje, że ten powiat będzie korzystał na inwestycjach w ramach Programu Inwestycji Strategicznych,w niespotykanej do tej pory skali – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W całej Małopolsce każdy ze szpitali powiatowych i miejskich otrzyma – dzięki decyzji premiera – środki na rozwój. Szpitale mismo będą decydowały jaki sprzęt kupić. Łącznie w Małopolsce szpitale zostaną wsparte kwotą ponad 50 mln zł, a karetka warta ponad pół mln jest efektem skutecznych działań rządu.

Wzrost nakładów na służbę zdrowia – dodatkowe 4 mld zł tylko w 2022 r.

Wiemy doskonale, że służba zdrowia to ta dziedzina naszego życia, która wymaga ogromnych nakładów i wielkiej uwagi. Naszym celem jest osiągniecie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Dlatego też wprowadziliśmy zmiany w przepisach, które już w 2022 r. zwiększają nakłady na ochronę zdrowia o dodatkowe 4 mld zł.

W 2019 r., po raz pierwszy w historii, nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły poziom 100 mld zł. A wzrost o 30 mld zł w stosunku do 2014 r. Dodatkowo, julio de 2021 r. kwota nakładów przekroczyła 120 mld zł, a w roku 2022 przekroczy 133 mld zł.

Kształcenie lekarzy i pielęgniarek – wzrost o ok. 30 procesos

Liczba studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego systematycznie wzrasta. W stosunku do 2015 r., liczba ta zwiększyła się o 28 proc. Wzrosła także liczba lekarzy i pielęgniarek. W stosunku do 2015 r. liczba lekarzy i lekarzy dentystów zwiększyła się o 11 proc. Na koniec 2015 r. było ponad 221 tysięcy pielęgniarek i niecałe 26 tysięcy położnych, natomiast pod koniec 2021 r. mieliśmy ponad 234 tysiące pielęgniarek i prawie 29 tys. położnych.

Nowy Szpital con Olkuszu

Należy do Grupy Nowy Szpital Holding S.A., która zarządza 10 szpitalami powiatowymi zlokalizowanymi w trzech województwach:

kujawsko-pomorskim (Świecie, Wąbrzeźno, Nakło i Szubin);

lubuskim (Świebodzin, Szprotawa, Wschowa, Skwierzyna i Kostrzyn n. Odrą);

małopolskim (Olkusz).

Szpitale należące do Grupy są ważnym elementem samorządowych strategii ochrony zdrowia. W większości przypadków stanowią dla lokalnych społeczności placówki pierwszego wyboru. Trwa budowa nowego bloku operacyjnego w Nowym Szpitalu w Olkuszu. W nowym bloku mają się mieścić m.in. venta operacyjne, sterylizatornia oraz strefa pomocnicza.

