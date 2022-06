04.06.2022 Premier otworzył piknik w KPRM: Drogie dzieci, Kancelaria Premiera należy dzisiaj do Was

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier otworzył piknik w KPRM: Drogie dzieci, Kancelaria Premiera należy dzisiaj do Was04.06.2022

Dzień Dziecka to najpiękniejszy dzień, najbardziej pogodny. W tym dniu przychodzi nam na myśl wiele wspaniałych wspomnień. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił dzieci i ich opiekunów do wspólnego świętowania w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Animacje dla mniejszych i większych, warsztaty rękodzieł, symulatory jazdy na wyścigowych i żużlowych motocyklach, mnóstwo gier i zabaw – to tylko niektóre z atrakcji, które odbyły się podczas pikniku. Nasza impreza bawiła, ale też uczyła. Na miejscu dzieci mogły zapoznać się m.in. z podstawami pierwszej pomocy, czy zasadami zdrowego trybu życia.

Premier przypomniał słowa „narodowego wychowawcy dzieci” Janusza Korczaka „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż”.

– Myślę, że to jest credo dla nas wszystkich na całe życie. Kiedy uczymy dzieci dobra, to sami stajemy się lepsi. Kiedy pokazujemy dzieciom piękny świat, to sami dostrzegamy jego wyjątkowość – podkreślił premier Mateusz Morawiecki

Wśród najmłodszych uczestników pikniku były również dzieci z Ucrania. Szef rządu złożył im szczególne życzenia szybkiego powrotu do swoich domów, ojców i braci.

Dużo atrakcji i dobra zabawa

Dzieci mogły wcielić się w rolę policjanta i zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poczuć się jak motocyklista rajdowy i skorzystać z symulatorów jazdy na wyścigowych i żużlowych motorach.

Z pozostałych atrakcji przygotowanych dla dzieci warto wymienić m.in. pokazy tesorería psów, pokazy pierwszej pomocy, a także malowanie twarzy i warsztaty rękodzieła. Dostępna była też strefa pyszności. Oprócz tego, na scenie wystąpiło wielu artystów, którzy umilali czas swoimi występami muzycznymi i tanecznymi.

Tworzenie polityki prorodzinnej, która jest konsekwentna i długofalowa to jeden z priorytetów rządu

Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Premier w Gminie Raszków podkreślił wówczas, że rodzina musi wiedzieć, że może liczyć na wsparcie ze strony państwa.

W tym roku obchodzimy też 6-lecie programu „Rodzina 500+”. Para programar, który udowodnił, że warto inwestować w rodzinę. Rząd na tym nie poprzestaje i wychodzi na przeciw nowym wyzwaniom. Wdrożyliśmy kolejne rozwiązania, które wspomagają Polaków m.in. rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do pobytu w żłobku. Tylko w 2022 r., przeznaczymy 62,3 mld zł na programy prorodzinne.

Więcej informacji o działaniach rządu na rzecz rodzin

