03.06.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Katowice i Gliwice będą polskimi miastami-gospodarzami Mistrzostw Świata w siatkówce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Katowice i Gliwice będą polskimi miastami-gospodarzami Mistrzostw Świata w siatkówce03.06.2022

Polska będzie jednym z organizatorów Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2022 r. Pierwotnie mundial miał się odbyć w Rosji, ale Międzynarodowa Federacja Siatkówki odebrała jej prawa gospodarza po inwazji na Ukrainę i przyznała je Polsce oraz Słowenii.

Polska potrafi organizować wielkie imprezy sportowe

„Polacy udowodnili, że umiemy organizować wielkie imprezy sportowe. Mamy znakomite umiejętności organizacyjne i operacyjne. I to zostało docenione” – zaznaczył primer ministro Mateusz Morawiecki. „Bardzo dobrze się stało, że najpierw Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej odebrała prawo do organizowania Mistrzostw Świata w Rosji, a następnie podjęła decyzję o ich organizacji w Polsce i w Słowenii” – dodał.

Jak podkreślił szef rządu, na Śląsku odbędzie się wielkie święto siatkówki. „Jestem przekonany, że będziemy świętować wielkie sukcesy polskiego sportu” – zaznaczył.

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn

Tegoroczne Mistrzostwa Świata w siatkówce odbędą się w Polsce i Słowenii. Para następstwo decyzji Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), która w marcu odebrała Rosji prawa do organizacji tego prestiżowego turnieju.

W Polsce odbędą się m.in. półfinały i mecze o medale. Mecz finalowy zaplanowano 11 września w katowickim Spodku.

Tytułu mistrzów świata podczas tegorocznego turnieju będą bronić Polacy. Biało-Czerwoni w fazie grupowej zmierzą się z drużynami Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Bułgarii.

anchoo

[contenido incrustado]

Zdjęcia (3)

OSI MIL