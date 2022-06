03.06.2022 Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe potwierdziły nasze partnerstwo w wielu wymiarach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe potwierdziły nasze partnerstwo w wielu wymiarach03.06.2022

Dzisiejsze rozmowy, pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Petra Fiali, dotyczyły dalszej współpracy w dziedzinie energetyki i rozwoju infrastruktury oraz w dziedzinie obronności. Podczas konsultacji politycy kontynuowali także rozmowy na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej skutków. Ostatnie spotkanie liderów państw odbyło się pod koniec kwietnia 2022 r. Premier zadeklarował wówczas, że Polska pomoże naszym południowym sąsiadom uniezależnić się energetycznie od Rosji. Podczas konsultacji ministrowie podpisali m.in. umowę o współpracy w dziedzinie obronności oraz porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju połączeń transportowych. Premier dziękując za efektywne rozmowy wyraził nadzieję na dalszą dobrą i intensywną współpracę.

Razem przeciwko Rosji

Polska i Czechy mówią jednym głosem w sprawach najważniejszych dla bezpieczeństwa europejskiego. Od pierwszych dni wojny na Ukrainie działania Polski i Czech były tożsame. Oba kraje prawidłowo rozpoznały interesy swoje, regionu i całej Unii Europejskiej.

– Dziękuję za to, że mimo iż Czechy nie graniczą bezpośrednio z Ukrainą to w identyczny sposób postrzegają ryzyko związane z wojną i dlatego od pierwszych dni pomagamy w dostawach broni defensywnej – powiedziałecki premier Mateusz.

Energetyczna niezależność

Oba nasze kraje rozumieją, jak ważna jest energetyczna niezależność. Wspólne polsko-czeskie działania na forum Rady Europejskiej prowadzą do twardych sankcji przeciw Rosji i do działań, które mają pomóc Ukrainie w wygraniu wojny oraz umacniają perspektywy rozwojowe naszych dwóch krajów.

– Pomagamy uzmysłowić Europie Zachodniej jak niebezpieczne było to zahipnotyzowanie Europy. Ta polityka była błędna. Dzisiaj ogromna większość krajów Europy Zachodniej podziela nasz pogląd – podsumował szef rządu.

Premier podziękował premierowi Czech za wsparcie podczas ostatniego szczytu UE, które pozwoliło wypracować kompromis i przyjąć 6. pakiet sankcji wobec Rosji. Zadeklarował też pomoc w realizacji projektu budowy gazociągu Stork II, który połączy Polskę i Czechy. Przedsięwzięcie pomoże uniezależnić się naszemu sąsiadowi od dostaw z Rosji. Polska udostępni również porty nad Bałtykiem dla handlu i czeskich potrzeb.

Inwestycje w drogi i koleje – impuls rozwojowy

Política omówili także temat urealnienia sieci europejskich korytarzy transportowych TEN-T (program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych). Inwestycje w drogi i koleje będą impulsem rozwojowym nie tylko dla polsko-czeskiego pogranicza, ale dla całych naszych gospodarek.

– Polska jest dla Czech jednym z głównych partnerów handlowych tak jak Republika Czeska dla nas. Europa Środkowa i Unia Europejska zwyciężają, kiedy są razem – podsumował szef rządu.

Podczas wspólnych konsultacji podpisano:

umowę o współpracy w dziedzinie obronności;

porozumienie o współpracy pomiędzy polskim Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Transportu Czech w sprawie rozwoju połączeń transportowych, które łączą polskie porty morskie z czeskim terytorium.

