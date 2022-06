03.06.2022 Polsko-czeska współpraca zwiększa bezpieczeństwo w regionie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polsko-czeska współpraca zwiększa bezpieczeństwo w regionie03.06.2022

„Nasze rozmowy dotyczyły przede wszystkim rozwoju polskich i czeskich sił zbrojnych. Oba nasze państwa są w NATO oraz Unii Europejskiej. Szukaliśmy możliwości, aby zintensyfikować te działania. Przedstawiłem swojej czeskiej koleżance informację o ustawie o obronie Ojczyzny, która stanowi podstawę dla rozwoju Wojska Polskiego. Naszym celem jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy, żeby było uzbrojone w nowoczesny sprzęt. Zależy nam na koordynacji naszych działań, bo strona czeska również jest zainteresowana wzrostem nakładów na obronność” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Pradze.

W piątek 3 czerwca br. w Pradze, minister Mariusz Błaszczak wziął udział w międzyrządowych konsultacjach polsko-czeskich, podczas których spotkał się z minister obrony Czech Janą Černochovą.

Ministrowie obrony Polski i Czech rozmawiali o wzmocnieniu współpracy wojskowej i przemysłu zbrojeniowego. Szefowie resortów obrony omówili współdziałanie w ramach formatów międzynarodowych: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej.

„Chcemy wykorzystać ten stan, aby polskie zamówienia łącznie z zamówieniami czeskimi korzystnie wpłynęły na wysokość tych produktów, które będziemy zamawiać. Wymieniliśmy się ofertami przemysłami zbrojeniowego. Rola Czech w ciągu najbliższego półrocza w Unii Europejskiej będzie o tyle istotna, że będą w Unii sprawowali prezydencję. W tym kontekście rozmawialiśmy na temat wyłączenia nakładów na obronność z reguły deficytu. Koordynacja jeżeli chodzi o posiadany sprzęt jest niezwykle istotna, potem jeżeli popatrzymy na koszty utrzymania tego sprzętu, a więc na koszty serwisowania. To jest niewątpliwie korzystne dla obu naszych stron. Ćwiczenia były, są i będą bardzo intensywne między wojskami polskimi, a wojskami czeskimi. Mogę powiedzieć na przykład o współpracy wojsk specjalnych, czy artylerzystów. Czesi są obecni w strukturach dowodzenia NATO w Polsce. Jesteśmy też obecni razem na Łotwie, służą tam ramię w ramię nasi żołnierze”

– powiedział szef MON.

Tematem rozmowy była także sytuacja bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed agresją rosyjską. W perspektywie zbliżającego się szczytu NATO w Madrycie ministrowie obrony omówili również Nową Koncepcję Strategiczną NATO oraz problematykę dalszej adaptacji wojskowej Sojuszu.

„Nasze kraje są aktywne, także jeżeli chodzi o wsparcie kierowane na Ukrainę. Można powiedzieć, że Polska i Czechy należą do liderów tych działań. Nasze rozmowy dotyczyły także ścieżki przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, a także odbudowy Ukrainy po wojnie. Mamy nadzieję, że wojna skończy się z takim rezultatem, że Ukraina będzie państwem niepodległym, takim jak dziś. To niezwykle ważne dla niepodległości Polski, żebyśmy sąsiadowali z niepodległym państwem ukraińskim, a nie państwem, w jakikolwiek sposób zdominowanym przez Rosję”

– mówił minister.

W trakcie spotkania w Pradze, ministrowie podpisali nową umowę o współpracy w dziedzinie obronności.

>>> GALERIA – Szef MON na konsultacjach w Pradze

Zdjęcia (4)

OSI MIL